南市圖服務再添生力軍 兩企業捐贈圖書通閱車推廣閱讀力
台南市長黃偉哲今(27)日出席「愛爾麗醫療集團及泰嵿霖建設開發有限公司捐贈圖書通閱車記者會」，感謝愛爾麗醫療集團董事長常如山及泰嵿霖建設董事長陳國雄以實際行動支持閱讀推廣，增進台南市整體閱讀力。
記者林怡孜/台南報導
2021-04-27 16:59:30
黃偉哲表示，教育可以改變人生，閱讀也增進了知識，促成對孩子人生的正向翻轉，因此為了弭平城鄉差距，作為傳遞知識與增進閱讀力的通閱車就非常重要，非常謝謝兩大企業對照顧孩子與教育的用心，對推動城市閱讀有極大助益。全台首學的孔廟就在台南，學風鼎盛可見一斑，尤其自縣市合併以來，台南市的每人每年的閱讀冊數從2.92變成4.2本的大幅提升，更可見台南市民，特別是孩童對學習的求知若渴。
文化局局葉澤山表示，提供甲地借乙地還服務的「圖書通閱」是當代公共圖書館重點服務項目之一，自102年開通「全市圖書通閱服務」，109年全市通閱冊數314萬冊較102年的111萬冊成長了約200萬冊，成長高達176%。除原先市圖三輛通閱車外，也以電動車進行物流運輸，但車輛已有年限，載運量也已無法負荷，此次企業捐贈的兩台新通閱車，可汰換老舊電動車，並提高圖書運輸效能，預計完成改裝作業後將於六月中旬啟用。
圖書通閱服務整合各館圖書資源，成為市民的大書房！今(110)年4月圖書館wow愛讀冊APP上線，更方便民眾利用手機查詢並調閱圖書，截至目前為止，已有逾6,500多位使用者下載使用，深獲好評，南市圖未來將持續提供更多便民服務，推廣閱讀，讓閱讀無遠弗屆。
台南市於教育部109年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告六大評比項目「整體閱讀力表現績優城市」、「整體閱讀力躍升城市」、「民眾每人擁書冊數」、「民眾每人借閱冊數」、「民眾每人到館次數」及「民眾持證比例表現」均獲獎，從各縣市脫穎而出，展現優異閱讀力。