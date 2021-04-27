特企／韓國娛樂巨人「Kakao Entertainment」插旗台灣

韓國娛樂巨人 Kakao Entertainment 今(27)日宣布，正式在台落地！Kakao Entertainment 為韓國 IT 企業 Kakao Corp.旗下子公司，於今(2021)年 3 月，由 Kakao Page 和 Kakao M 合併成立，並實行共同執行長制，Jinsoo Lee (李縝洙)與 Sungsu Kim (金性洙)基於各自專業，分別帶領不同業務群，業務範圍涵蓋原創 IP 的開發，以及音樂、影像、表演、數位內容的規劃和製作，以「與眾不同的娛樂(ENTERTAIN DIFFERENT)」為共同目標，期望發揮最大集團綜效，帶給全球娛樂產業更多元化的發展，預計年營業額可望達到 1 兆韓元(約 250 億台幣)。同時公布，Kakao Entertainment Taiwan在台準備超過一年，平台將於今(2021)年 6 月正式上線，主力經營韓國網漫(webtoon)，期望提供台灣用戶更多娛樂內容的選擇。





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