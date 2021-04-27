名家論壇》唐湘龍／你到底關心印度什麼？

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去年的這個時間，當中國、當湖北、當武漢深深受困新冠疫情的攻擊時，我不擔心。
我不擔心，不是單純的信心，而是對公共衛生、流行病學的基本認識告訴我：大陸可以控制疫情。很快。
果然很快。但回想，當時大陸總病例數來到八萬多，真是一個可怕的「天文數字」。可是，當時，我就預言，有三個國家防疫一定會失敗，而且會非常嚴重。我說的，並不是當時已經受到疫情打擊的俄羅斯、伊朗、義大利、法國、西班牙、英國，不是。我當時說的是美國、日本、印度。尤其是印度。
這些國家，人口都很多，但是，防疫的態度都很輕佻。不但一點都不科學，一點都沒有遺傳學、生物學的概念，甚至，幾乎是用神學在面對防疫。
我當時的悲觀，其實有一個更清楚的脈絡，就是：這三個國家的領導人，領導班子，都是右翼、民粹、強人，甚至狂人政治。美國有特朗普、日本有安倍，印度有莫迪。他們的意識形態非常接近，政治風格非常接近，「不是一家人，不進一家門」，他們互為好朋友，他們「反中」。
「反中」是他們的通關密語。早上起床打招呼的方式。不反中，一天沒有辦法開始。感情沒有辦法昇華。聽起來很奇怪，做起來很自然。這三個國家，就一直用自我催眠，精神喊話的方式面對疫情。
尤其，日本、印度，表面上宣稱「民主國家」，實際上，卻是意識形態掛帥的「一黨專政」。一個國家內部在野黨弱爆了。執政黨幹得再爛，都不擔心。
只要專心「反中」。
然後，你看到中國從危機裡走出來，他們卻掉進去了。回頭來看，中國總數八萬多的病例，根本九牛一毛。中國4000多的死亡，雖然已經是一個令人傷痛的數字，但是，看看美國3千萬的病例數，56萬死亡人數，中國人到底該怎麼去理解？再看看日本，最近每天病例數都是5000多，還一直往上跳。怎麼辦奧運？更不要說印度。
四月快過完了。四月的第一個星期，印度每天破10萬。第二個星期，印度每天破20萬。第三個星期，印度果然每天破30萬。不會有人懷疑，印度即將每天突破40萬。印度的單日死亡人數已經突破2000人，但是，悲劇才剛開始。未來幾個月，印度的單日死亡人數，一定會突破萬人。不是幸災樂禍，只是對於政客、政治的冷血，太難過了。
就在這兩天，美國的死亡人數即將突破60萬。印度，也即將突破20萬。當然，沒有人相信印度這個數字。他的黑數太多。人命草率。如果不知道什麼叫做「草菅人命」，看看最近有關印度的視頻。那些浮世繪。
今年以來，包括印度總理莫迪，都在釋放疫情已經獲得控制，高峰已經過了，上個月，印度的外長都還興奮地向國際社會釋放印度將走出疫情，印度準備向全世界輸出疫苗，這麼樂觀的訊息，這麼輕鬆的態度，不到一個月，就崩潰了。
坦白說，印度是英國殖民時代勉強拼湊出來的國家。他總是不知不覺把自己打扮成英國在亞洲殖民利益的繼承者。這不只可悲，而且可惡。他的國家統合很差，不成體系。對周圍更弱小的國家，態度很惡劣。我也常常說，印度這個國家最大的特徵之一就是：他在周圍沒有一個朋友。
只有想像中的遠親，卻沒有真實中友好的近鄰。他跟周圍每個國家都打架，唯獨被中國打得很慘。他很害怕。也很仇恨。
印度是13.6億人口的超級大國，只比中國少一點點，他什麼事情都要跟中國比，現在確定，只有染疫的人數，死亡的人數，中國真的比不上。印度經濟規模只有中國的5分之一，發展水平、社會結構如此落後，印度防疫體系的崩潰，將是當下國際人道主義的災難。
我對印度史涉獵不多。我常開玩笑，印度最美好的年代大約在1300年前。就是孫悟空、豬八戒、沙悟淨陪著他們師父唐三藏去取經的時候。之後的印度，都不行。
中國有多麼厲害？我總是用一組全球數據簡單分析給大家聽。全世界經濟規模突破一兆美元的國家，只有16個。美國排第一，中國排第二，印度大概在第五第六之間。這16個國家，去年當人都受到疫情的衝擊，經濟表現都不會太好。但是，裡面只有一個國家維持著「正成長」，那是中國。雖然疫情在武漢爆發，在中國爆發，但是中國很快地恢復正常運轉，下半年經濟轉正，全年2.3%。
16個國家裡，印度很慘，負成長8.1%。亞洲最爛，只比英國、義大利、西班牙這些歐洲國家好一點。2020年，等於被沒收。但是，眼看著， 2021年，印度仍然被沒收。而且，可能更慘。
雖然中印關係不好，去年邊界還有衝突。各有死傷。但是，我預期中國應該有援助印度的準備。我相信中國也正在思考如何援助印度。然後，北京外交部就已經講話了。這種援助，必須要盡釋前嫌，不再糾結小恩小怨。因為，這不只是人道的問題，這不只是大國戰略的問題，這更是國家安全的問題。
印度的疫情如果持續的惡化，不只印度會亂，南亞會亂，疫情會往周圍幾個與中國大陸友好的國家擴散，中國擋得住，但這些小國擋不住，到時候，中國還是必須要出手救，但是，更難救。
避免走到這一步，中國必須在印度還能夠救的時候，幫助印度，也幫助自己，也幫助南亞、東南亞這些友好國家，避免成為印度疫情的受害者。
這種思考，跟西方國家「反中反到失心瘋」的思考，根本不同。
印度古稱天竺。天，是兩個人的意思。竺，這兩根竹竿的意思。後來印度變成阿三，味道就不對了。印度會不會變成一個「失敗國家」？今年決定。
印度，注定不會是中國的對手。但是，不要讓他成為中國的包袱。
●作者：唐湘龍／資深新聞工作者、政論節目資深評論員、電台節目主持人
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