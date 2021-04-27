柯震東被爆超跑載網美　拉徐若瑄救援稱「單身中」

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柯震東在《買一送一》飾演一個清純的媽寶處男，與徐若瑄擦出火花，被問到「如何詮釋清純的感覺？」他表示：「我總有清純的那一面吧！還有一些過往回憶，加上身邊滿多朋友類似此角色，抓一些經驗就可以參考」更爆料：「其實我小時候滿多同學都有這方面的狀況。」據了解，柯震東小學就讀貴族學校，該校諸多家長都是達官貴人，因此所謂的「媽寶」朋友應該也不少，拿來借鏡參考正好。
徐若瑄在電影中飾演類似「媽媽桑」的角色，談道：「該角色是單親媽媽，一輩子都遇到爛桃花，對男人沒有期待，覺得這輩子沒有單純的男人，直到遇到了柯震東飾演的角色。」她自認此次拍攝挑戰度很大且犧牲不少，因為從影以來從沒為戲燙頭髮，為了詮釋角色去燙大捲髮，結果一不小心燙太捲，變得像貴賓狗，連老公都跟她說：「麻煩你殺青後就幫我把頭髮燙回來好嗎？」
另外，在電影中飾演徐若瑄兒子的范少勳坦言跟徐若瑄對戲非常興奮，為了更融入角色，還詢問徐若瑄「可不可以叫你媽媽或媽咪？」徐若瑄當下爽快答應：「你想怎麼叫都行」，不過徐若瑄接著爆料：「殺青後范少勳有時忘記又叫我媽媽，我就跟他說『不能再這樣叫』，殺青以後不可以叫我媽媽。」
電影《買一送一》預計今年第4季上映，描述邁入29歲的小洪（柯震東飾）是一個溫和有禮、長相帥氣的男生，但至今仍是母胎單身！他與媽媽美玲（于子育飾）相依為命，但美玲對小洪過於愛護，從用餐順序到人生的各種決定都會習慣性地為兒子下指導棋，讓小洪變得缺乏自信，甚至有點社交障礙。直到小洪遇見了旅館的副理樂樂（徐若瑄飾），善解人意的樂樂為小洪解決了不少窘境，讓小洪初嘗戀愛的滋味。但看似堅毅開朗的樂樂卻也有著自己的煩惱，她在年輕時曾有段短暫的婚姻，離婚後不懂如何面對孩子的樂樂決定選擇逃避，把兒子偉傑（范少勳飾）送回老家讓外婆帶大，母子間的疏離讓樂樂備受煎熬，此時陪伴在身邊的小洪便成了她的避風港。