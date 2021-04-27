柯震東被爆超跑載網美　拉徐若瑄救援稱「單身中」

▲范少勳（左起）、徐若瑄、柯震東、于子育出席電影《買一送一》殺青探班。（圖／甲上娛樂提供）
▲范少勳（左起）、徐若瑄、柯震東、于子育出席電影《買一送一》殺青探班。（圖／甲上娛樂提供）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-04-27 17:33:37

由柯震東、徐若瑄主演的電影《買一送一》，今（27日）正式殺青，包含演員范少勳、于子育、姚黛瑋一起接受媒體聯訪，柯震東日前被拍到開超跑接送網紅鄭婕彤，被問及此事再次澄清「單身中」，更趕緊勾著一旁的徐若瑄求救。

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柯震東日前被媒體拍到開超跑接送王柏傑前女友鄭婕彤，否認戀情直呼：「一樣啊！都單身！」還趕緊拉著一旁的徐若瑄求救，徐若瑄解圍回應：「你哪有單身，殺青前靈魂都是我的，不過肉體我不知道」，四兩撥千斤地逃過緋聞問題。

▲柯震東被拍到網美否認戀情，自稱「一樣單身」。（圖／甲上娛樂提供）
▲柯震東被拍到載網紅鄭婕彤，他否認戀情自稱「一樣單身」。（圖／甲上娛樂提供）
柯震東在《買一送一》飾演一個清純的媽寶處男，與徐若瑄擦出火花，被問到「如何詮釋清純的感覺？」他表示：「我總有清純的那一面吧！還有一些過往回憶，加上身邊滿多朋友類似此角色，抓一些經驗就可以參考」更爆料：「其實我小時候滿多同學都有這方面的狀況。」據了解，柯震東小學就讀貴族學校，該校諸多家長都是達官貴人，因此所謂的「媽寶」朋友應該也不少，拿來借鏡參考正好。

徐若瑄在電影中飾演類似「媽媽桑」的角色，談道：「該角色是單親媽媽，一輩子都遇到爛桃花，對男人沒有期待，覺得這輩子沒有單純的男人，直到遇到了柯震東飾演的角色。」她自認此次拍攝挑戰度很大且犧牲不少，因為從影以來從沒為戲燙頭髮，為了詮釋角色去燙大捲髮，結果一不小心燙太捲，變得像貴賓狗，連老公都跟她說：「麻煩你殺青後就幫我把頭髮燙回來好嗎？」

▲徐若瑄首次為電影燙捲髮，自嘲像貴賓狗。（圖／甲上娛樂提供）
▲徐若瑄首次為電影燙捲髮，自嘲像貴賓狗。（圖／甲上娛樂提供）
另外，在電影中飾演徐若瑄兒子的范少勳坦言跟徐若瑄對戲非常興奮，為了更融入角色，還詢問徐若瑄「可不可以叫你媽媽或媽咪？」徐若瑄當下爽快答應：「你想怎麼叫都行」，不過徐若瑄接著爆料：「殺青後范少勳有時忘記又叫我媽媽，我就跟他說『不能再這樣叫』，殺青以後不可以叫我媽媽。」

▲范少勳殺青後仍不小心叫徐若瑄「媽媽」，被徐若瑄糾正不能再叫。（圖／甲上娛樂提供）
▲范少勳殺青後仍不小心叫徐若瑄「媽媽」，被徐若瑄糾正不能再叫。（圖／甲上娛樂提供）
電影《買一送一》預計今年第4季上映，描述邁入29歲的小洪（柯震東飾）是一個溫和有禮、長相帥氣的男生，但至今仍是母胎單身！他與媽媽美玲（于子育飾）相依為命，但美玲對小洪過於愛護，從用餐順序到人生的各種決定都會習慣性地為兒子下指導棋，讓小洪變得缺乏自信，甚至有點社交障礙。直到小洪遇見了旅館的副理樂樂（徐若瑄飾），善解人意的樂樂為小洪解決了不少窘境，讓小洪初嘗戀愛的滋味。但看似堅毅開朗的樂樂卻也有著自己的煩惱，她在年輕時曾有段短暫的婚姻，離婚後不懂如何面對孩子的樂樂決定選擇逃避，把兒子偉傑（范少勳飾）送回老家讓外婆帶大，母子間的疏離讓樂樂備受煎熬，此時陪伴在身邊的小洪便成了她的避風港。

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