買彩券讓好事發生！台彩14年累計逾4千億公益金助弱勢　

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台灣彩券董事長薛香川表示，中國信託集團標得公益彩券發行權不是要賺錢，而是要做公益，每年扣除27億元彩券回饋金後，如果還有盈餘幾乎都拿來做公益，事實上，公益彩券至今14年，台灣彩券靠著民眾投注公益彩券，累計超過4000億元的公益回饋金，包括3686億元公益盈餘、335億元回饋金及50億元中獎人捐助善款公益盈餘。
至於這4000億元公益回饋金的用途，薛香川說有一半做為各縣市政府社會福利預算，很多地方政府財政非常困難，而社會福利又是較弱勢，預算支配也較弱勢，因此對於公益盈餘的支援，他們非常感激的。另外，回饋金有45%是做國民年金之用，還有5%是用於全民健保準備，很多弱勢族群繳不起健保費，這部分就可給予補助。
也許很多人在買彩券的當下，從沒有想到自己買一個夢想同時，也可讓弱勢族群獲得一個過得更好的機會。其實，過去7年憑藉著中獎人捐贈，總計約有22萬名偏鄉孩童免於中午餓肚子，肚子先飽了，才有精神應付課業、靠著教育翻轉人生。
公益回饋金購置的復康巴士，也在全台灣到處趴趴走，載運年長者行動不便或身心障礙者讓他們行的不方便降至最低，截至去（2020）年底，台灣彩券中獎人累計共捐贈了160輛復康巴士，各縣市雨露均霑，每年約可嘉惠48萬人次走出家門。
對視障與聽障人士，台灣彩券不忘悉心照顧，導盲犬計畫讓全台4萬6000名視障者都有機會申請到導盲犬，到處遨遊不再受限；雙北市政府也使用公益彩券盈餘補助聽障者購置助聽器，讓他們重新聽見世間美妙的聲音。
除了弱勢族群之外，公益彩券盈餘也讓全民都受惠，累計14年來公益盈餘已回饋全民健保超過100億元，讓堪稱全球典範的全民健保可以繼續照顧每位國人的健康。
此外，台灣彩券也相當注重「國球」棒球運動的向下紮根，「愛接棒計畫」2014年起以補助營養費、課後輔導費與更新球具設備等方式，幫助想打棒球的弱勢孩童能兼顧身心與學業發展，「打球要全力以赴，但也別忘了要好好讀書，要讓自己的未來有更多可能性！」
2012年來自於威力彩頭彩中獎人慷慨捐出的1.2億元獎金，也成功催生「花蓮台彩威力盃」全國少棒賽，加上2014年起由中國信託慈善基金會舉辦的「中信盃」全國少棒賽，讓每位懷抱著棒球夢的偏鄉孩子，都能有機會在棒球舞台上發光發熱。