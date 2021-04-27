買彩券讓好事發生！台彩14年累計逾4千億公益金助弱勢　

台灣彩券公司提出全新公益形象宣言「讓好事發生」希望匯集每個人的善意，拉近民眾與公益的距離。（圖／台灣彩券提供）
▲台灣彩券公司提出全新公益形象宣言「讓好事發生」，希望匯集每個人的善意，拉近民眾與公益的距離。（圖／台灣彩券提供）

記者顏真真/台北報導

2021-04-27 17:37:35

別再小看你手中的50元硬幣，投注到公益彩券的每一塊錢，都含有滿滿愛心！台灣彩券發行公益彩券至今14年，靠著民眾投注公益彩券，已累計超過4000億元的公益回饋金，包括3686億元公益盈餘、335億元回饋金及50億元中獎人捐助善款，並幫助許許多多從小到老的弱勢族群，而這個善意行動更未曾間斷，因為販售出的每張公益彩券，不論最後中獎與否，在台灣的某個角落都能有人因此獲得幫助，讓好事發生。

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台灣彩券今（27）日公開全新公益形象影片「讓好事發生」，同時〈好事拍拍手〉影片徵選活動也正式開跑，一連串的好事行動希望讓社會大眾了解大家投注的每一張公益彩券，都能創造許多好事，也期待大家一起加入做好事行列，讓台灣變得更美好。

▲善意的行動從來不曾間斷，台灣彩券〈好事拍拍手〉影片徵選活動自即日起開跑，總獎項高達100萬元，邀請您一起加入做好事的行列。（圖／記者顏真真攝）
▲善意的行動從來不曾間斷，台灣彩券〈好事拍拍手〉影片徵選活動自即日起開跑，總獎項高達100萬元，邀請您一起加入做好事的行列。（圖／記者顏真真攝）
台灣彩券董事長薛香川表示，中國信託集團標得公益彩券發行權不是要賺錢，而是要做公益，每年扣除27億元彩券回饋金後，如果還有盈餘幾乎都拿來做公益，事實上，公益彩券至今14年，台灣彩券靠著民眾投注公益彩券，累計超過4000億元的公益回饋金，包括3686億元公益盈餘、335億元回饋金及50億元中獎人捐助善款公益盈餘。

至於這4000億元公益回饋金的用途，薛香川說有一半做為各縣市政府社會福利預算，很多地方政府財政非常困難，而社會福利又是較弱勢，預算支配也較弱勢，因此對於公益盈餘的支援，他們非常感激的。另外，回饋金有45%是做國民年金之用，還有5%是用於全民健保準備，很多弱勢族群繳不起健保費，這部分就可給予補助。

也許很多人在買彩券的當下，從沒有想到自己買一個夢想同時，也可讓弱勢族群獲得一個過得更好的機會。其實，過去7年憑藉著中獎人捐贈，總計約有22萬名偏鄉孩童免於中午餓肚子，肚子先飽了，才有精神應付課業、靠著教育翻轉人生。

▲台灣彩券公司董事長薛香川也分享，孩子們滿足的笑臉就是台灣彩券想與社會一起努力的最大動力。（圖／台灣彩券提供）
▲台灣彩券公司董事長薛香川也分享，孩子們滿足的笑臉就是台灣彩券想與社會一起努力的最大動力。（圖／台灣彩券提供）
公益回饋金購置的復康巴士，也在全台灣到處趴趴走，載運年長者行動不便或身心障礙者讓他們行的不方便降至最低，截至去（2020）年底，台灣彩券中獎人累計共捐贈了160輛復康巴士，各縣市雨露均霑，每年約可嘉惠48萬人次走出家門。

對視障與聽障人士，台灣彩券不忘悉心照顧，導盲犬計畫讓全台4萬6000名視障者都有機會申請到導盲犬，到處遨遊不再受限；雙北市政府也使用公益彩券盈餘補助聽障者購置助聽器，讓他們重新聽見世間美妙的聲音。

除了弱勢族群之外，公益彩券盈餘也讓全民都受惠，累計14年來公益盈餘已回饋全民健保超過100億元，讓堪稱全球典範的全民健保可以繼續照顧每位國人的健康。

此外，台灣彩券也相當注重「國球」棒球運動的向下紮根，「愛接棒計畫」2014年起以補助營養費、課後輔導費與更新球具設備等方式，幫助想打棒球的弱勢孩童能兼顧身心與學業發展，「打球要全力以赴，但也別忘了要好好讀書，要讓自己的未來有更多可能性！」

2012年來自於威力彩頭彩中獎人慷慨捐出的1.2億元獎金，也成功催生「花蓮台彩威力盃」全國少棒賽，加上2014年起由中國信託慈善基金會舉辦的「中信盃」全國少棒賽，讓每位懷抱著棒球夢的偏鄉孩子，都能有機會在棒球舞台上發光發熱。

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