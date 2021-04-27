蝦皮購物力邀「邰智源」化身蝦神燈實現媽咪們願望

隨著母親節即將到來，全台孝子們化身神燈小精靈，費盡心思只為讓媽媽在母親節留下最棒的回憶！蝦皮購物觀察到越來越多消費者會提早準備母親節禮物，4月初站上「母親節」關鍵字搜尋量較上月同期大幅成長6倍。蝦皮購物4/26起至5/5推出「5.5美好購物節」，暖身期間祭出「超狂美妝節」專櫃美妝保養品牌下殺３折起、天天99元起免運，讓不知道要送媽媽什麼的消費者，都能輕鬆購入母親節禮物首選夯品！





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▲邰智源化身蝦神燈 實現媽咪們願望！（圖／資料照片）

× ▲邰智源化身蝦神燈 實現媽咪們願望！（圖／資料照片）

「5.5美好購物節」獨家邀請綜藝一哥「邰智源」擔任品牌溝通大使，日前公開的宣傳片中化身精靈「蝦神燈」，聆聽每位母親的願望。首度與蝦皮購物合作，邰智源也在廣告拍攝現場表達興奮的心情，「5月一開始就有很多值得慶祝的事，5/1要感謝所有勞工，5/5是蝦皮美好的節日，5/7更重要了，是我生日，接下來還有母親節！」也喊話大家選購母親節禮物切記根據媽媽喜好送禮，「不要再買掃除用具，可以送珠寶或燕窩，聽說蝦皮都買的到！」





迎接母親節檔期，蝦皮購物「5.5美好購物節」不僅祭出連續10天最低99元免運，4/26起至5/5，每天進站人人都能領一張99元免運券。首波活動更打出「超狂美妝節」專櫃爆品3折起，4/26限定品木宣言靈芝水破天荒優惠729元、4/29雅詩蘭黛小棕瓶兩入只要3599元，平均一瓶只要1800元，比線下百貨更優惠！





歡慶「5.5美好購物節」正式拉開序幕，昨（26)日也限量開賣獨家美妝通行證，549元就能購入總價值超過2萬元的優惠，包含價值2590元的美妝購物金及限量復古風隨身鏡、帆布袋，4/29還能獲得獨家購買破盤價美妝品的機會，雅漾活泉水300ml專屬價只要9元！不只是專櫃夯品，喜歡美妝的媽媽們也不能錯過人氣開架美妝快閃(4/26)起至4/27的1028超級品牌日，4/27中午12點獨家超值睫毛膏+唇膏組下殺59折，下單再抽Apple Watch與Dyson空氣清淨機，給媽媽雙重寵愛！





此外，5/5當天0點，蝦皮購物將獨家開賣1元麥當勞蛋捲冰淇淋！加碼「麥當勞5G輕鬆點」超優惠39元起，輕鬆享用5種麥當勞經典美味不用300元，單品最低現省33元；「麥當勞5G輕鬆點」餐點包含6塊麥克鷄塊39元、BLT辣脆鷄腿堡搭配中杯可樂109元，另外，還有麥脆鷄腿排（原味、辣味）優惠價45元、勁辣鷄腿堡優惠價60元。「5.5美好購物節」將陸續推出更多麥當勞獨家優惠，讓小資族也能帶媽媽享用母親節大餐！



