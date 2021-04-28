疫苗到底能撐多久？專家曝最長期限可能為一年

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再者，多久需要施打一次疫苗也得依據一般疫苗針對不斷出現的變種病毒的效能而論。
美國華盛頓大學的疫苗研究員德柏拉．富勒 (Deborah Fuller)表示「我們目前手上的資訊僅限於廠商研發疫苗時所做的研究。我們仍然需要觀察已接收疫苗族群的各位在什麼時間點開始又會再次被COVID-19感染。」
依照目前情況而論，輝瑞公司正在進行的實驗表示該公司的兩劑疫苗至少在6個月內仍然高度有效，並且有機會撐得更久。研究同時顯示，接收莫德納疫苗的族群在第二劑的6個月後，體內依舊保留著抗疫抗體。
美國馬里蘭大學疫苗專家凱薩琳．紐澤 (Kathleen Neuzil) 表示，雖然目前的疫苗可能撐到一年之久，但他們如同麻疹疫苗，應無法帶給大家終身的保護力。
變種病毒也可能成為我們需要被施打另一劑疫苗的原因。
目前為止，這些疫苗儘管對於南非發現的變種病毒保護作用較差，對於其他主要流行之變種病毒效力似乎不差。
如果未來發現我們需要再接收一劑疫苗，單一劑有機會延長保護力或是能對抗一種或多種變種病毒的效力。
對後續施打疫苗的需求也將取決於全球範圍內推動疫苗接種的成效，以及遏制病毒和新出現的變種病毒之傳播。
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