疫苗到底能撐多久？專家曝最長期限可能為一年

繼COVID-19疫情爆發後將近一年多的時間，台灣近日開始陸續施打疫苗。然而，疫苗的效用也讓許多人質疑，打完規定的兩劑後，到底可以撐多久？

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根據美聯社所做的調查，因專家仍然在觀察近期接收疫苗的對象進行研究，目前還無法確定疫苗效能確切能維持多久。

對後續施打疫苗的需求也將取決於全球範圍內推動疫苗接種的成效，以及遏制病毒和新出現的變種病毒之傳播。