兒童胸痛不可大意 盡速就診確認原因

15歲的小華(化名)，在一次班上「卡丁車賽車」中不小心撞到牆壁後，只要稍微運動便覺得胸痛。持續痛了二週後求診，身體檢查並無異常，經醫師進一步安排胸部X光檢查，結果發現為「左側肋骨骨折」。由主治醫師給予止痛藥物後胸痛明顯改善，骨折處也逐漸癒合，體能慢慢恢復。





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10歲的大明(化名)已連續發燒三天，覺得呼吸有點喘，胸口疼痛，躺下時疼痛更是加劇，求診後經詳細檢查發現有異常心雜音，且發炎指數上升，心臟超音波顯示為「細菌性心包填塞」，經手術治療一週後復原情況良好 ，也已順利出院。











奇美醫學中心兒科部主治醫師陳俊宇表示，兒童胸痛是很常見的問題，根據統計，每1,000名兒童看診，就有6位是因為胸痛就醫。雖然造成胸痛的原因很多，非心因性胸痛反而佔約90至95%，這當中一半為良性不明原因疼痛，還有肌肉骨骼疼痛約占3成(如：軟骨炎、肌肉扭傷)，腸胃道疾病約占1成(如：胃食道逆流、胃炎、食道攣縮)和呼吸道疾病(如：嚴重咳嗽、氣喘、肺炎、氣胸及肋膜積水等)。另外像焦慮、緊張、過度換氣、藥物、皰疹病毒或飲用過量咖啡因，也會有胸痛的感覺。





▲雖然大多數兒童胸痛為良性，但仍有心因性的可能，盡速就醫為良策（圖／記者林怡孜攝，2021,04,27）

而心因性胸痛如，心肌病變、心臟發炎性疾病(如：心肌炎、心包膜炎)、心律不整、冠狀動脈異常(如：川崎氏症的胸痛)、瓣膜問題(如：主動脈瓣狹窄、二尖瓣脫垂)。這部分的胸痛則不可輕視，必須根據病況安排檢查，給予對應的處置與治療，以免延誤病情。











胸痛的病史非常重要，大部分可以藉由問診及身體檢查發現問題，此外，也需視病症安排心臟超音波或心電圖及抽血等進一步檢查。陳俊宇醫師提醒，兒童的胸痛雖大多數屬良性，但也有少部分屬危險的心因性胸痛。若有危險訊號，包括運動時候的胸痛合併心悸、會喘甚至昏厥，心電圖異常和遺傳性的家族心臟病史等，則建議至門診檢查，排除心因性胸痛的可能性。









