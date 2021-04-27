藥罐乾燥劑、棉花開灌就要丟！４觀念正確保存藥物。

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甘誼文藥師指出，日常生活中常見的會對藥物產生影響的不良保存環境，包括了潮濕、光照、高溫等。藥物和其他食物一樣，受潮容易變質、影響品質，甚至容易發霉，黴菌的黃麴毒素是各界專家公認引起肝癌的風險因子之一。因此為避免影響藥效或吃下黴菌，保存地點應盡量避免潮濕之處。高溫也容易使得藥物變質、影響藥效，而光照也同樣容易產生熱能，因此在保存的時候應特別留意避免。
除了避免影響藥效的潮濕、高溫、光照等環境外，也要特別留意避免置放於小朋友容易取得之處。許多藥物對孩子而言看似像是糖果，若讓孩童誤食藥物，恐怕會有誤食藥物、噎到等風險。
留意藥物異常情況，恐已受潮別再用！
在藥物保存妥當後，甘誼文藥師也提醒還是得留意藥物的狀態，以避免實際上保存不當卻不自知，依舊誤食了變質的藥物。例如藥粉出現凝塊、藥錠觸感濕濕粉粉的、膠囊黏在一起、藥物表面顏色產生變化等，這些情況都很有可能是有受潮、變質的情況，不建議再使用。成藥建議重新備妥即可，處方箋則建議回診取藥為佳。
藥物保存常見NG行為，乾燥劑開罐就要丟！
藥物妥善保存，也要注意４大容易忽略的行為。例如放置在浴室或廁所、藥罐中的乾燥劑和棉花持續放在裡頭、將藥物存放於冰箱、錯把使用期限當保存期限等。
NG1:把藥放浴室、廁所
如前述我們了解藥物保存應避免潮濕，但許多人依舊習慣將藥物置放在廁所、浴室的儲藏櫃當中，這樣的環境自然不易保存，受潮的機率相當高，一不注意就容易吃下變質的藥物。
NG2:乾燥劑、棉花繼續放著
許多民眾為了妥善保存藥物、避免潮濕，在藥罐打開之後，乾燥劑、棉花還是繼續放在裡頭，認為可以持續保持乾燥效果。事實上，這樣的行為更容易讓藥品受潮。乾燥劑和棉花主要使用於未開封的藥品，可以吸收藥罐當中的水氣避免潮濕，但在每次開罐之後或多或少都可能有新的水氣進入，繼續將乾燥劑和棉花放在裡面，當兩者吸收水氣量達到飽和後，反而像將吸飽水的棉花持續放在藥罐裡頭，更容易使藥品受潮。
NG3:把藥放冰箱
不少人取藥後習慣將藥物放置於冰箱內，這其實也不是個很好的習慣，甘誼文藥師指出，確實有少部分的藥物是需要冰存的，例如胰島素藥物，這種情況藥袋上都會標註，藥師、醫師也都會提醒，絕大多數的藥物都不必冰存。一般的藥物也放進冰箱內冰存，在取出與存放一來一往之間，溫差恐會在藥物上凝結成小水珠，增加藥物吸收環境水氣的風險。
NG4:誤以為保存期限=使用期限
至於藥物保存期限也得注意，藥物也會過期，過期便容易變質、影響藥效，藥罐所標註的保存期限 （Expiration Date，常簡寫為EXP）指的是開封前的期限，開封後便要注意另外標示的使用期限（Beyond Use Date，縮寫為BUD）。藥物在開封後會受到各種因素影響，期限也會有所不同，保存期限和使用期限也要多加留意。
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