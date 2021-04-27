巷仔內／謝長廷是中華民國駐日代表　或民進黨駐日代表？

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謝更引述加藤官房長官的話稱，中韓包括台灣都是把含氚的液體排放出去，也沒有發現週圍環境有不良影響。「對這個說法，我沒有看到韓國政府提出反駁，中國政府發言人則生氣的說：完全是兩回事。」並接著寫到「我們原子能委員會承認我們核能廠的爐心冷卻水（即反應爐之冷卻水，非爐水）也是排放入海。」
對此，我國原子能委員會主委21日回應立委質詢表示，「我哪知道他（謝長廷）會以一般人的認知去說這樣的話」、「說的太過了。」他強調謝長廷非核能專業。
謝長廷與核廢水爭議延燒3個星期，今（27）日總統府發言人張惇涵才在臉書強調，核廢水是專業問題要專業解決，請藍營勿政治操作。這也是民進黨官方第一次對謝長廷爭議發言。
國民黨第一時間抓到謝長廷話柄，想咬著不放，大作文章可想而知，謝長廷從政30年，是口才辯給的綠營智多星，他當然不想在這個議題落下風，臉書成了他反擊在野黨最佳利器，幾乎兩天一次發文頻率解釋核廢水，還提出書面資料為自己說法辯護，回擊在野黨在他身上扣「助日」帽子。若非謝長廷提醒，讓許多讀者都差點忘記，「謝長廷原來是我國駐日代表。」
2016年蔡英文當選後指派謝長廷駐日，被外界稱是小英打出的外交好牌，這項安排還獲得當時安倍政府高度肯定，謝長廷是能讓日本重視的「總統好朋友」。
台日民間友好，不代表官方也是如此，日本官方親中，與台灣在海權、釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）多有爭議。為繞開中國官方阻礙，謝長廷剛去日本時的外交手腕很靈活，他先以「地方包圍中央」，與第一線地方政府建立交情，跑遍日本賣台灣農產、推觀光，可說是歷年來曝光度最高的駐日代表。
但是日本政壇重視的官式往來，經營國會議員關係、放長線投資有前途政治新秀這塊的不足，也常被拿來檢視，甚至有日本外交官曾委婉稱：「也許謝大使的個性比較不習慣與日本國會大老們交往。」
謝長廷跑遍地方府縣，推銷台灣水果，持續了好幾年，一開始靈活的政策，被稱為突破，但重要的國會交往、內政議題卻少有浮上檯面的大突破，最近謝長廷頻頻被虧是不是要在日本參選，不然怎麼全日本跑透透？這也成了謝長廷駐日的最大問題，為此，2019年台灣才派已退休的資深外交官、外交部前主秘蔡明耀擔任駐日副代表，補強這方面的工作。
2020年蔡英文總統連任後，重新檢視第二任的外交策略，盤點人選，據了解，曾一度考慮讓謝回國，但一方面考量到謝長廷回國後的位置安排，二來是接任人選如何找到跟他有同樣份量的駐日代表，最後，謝長廷仍繼續待在駐日代表的位置。
謝長廷在代表中華民國的駐日代表位置上，是我國外交官，卻頻頻以臉書評論國內時事、批判在野黨，不甘寂寞、刷存在感。綠營內部普遍認為，一來是同時期的綠營天王，蘇貞昌、游錫堃都已任行政院、立法院院長高位，謝長廷卻遠在東洋，也有黨內人士忍不住為謝抱屈表示，當年謝長廷太急駐日。
而他一手創立的謝系，也因為共主遠在日本，現在謝系成員幾乎各自投靠別的派系，相較於小而緊密團結的蘇系；或是正在壯大中的正國會，謝系勢微讓人唏噓，近來黨內甚至還謠傳謝系被下令投靠三立海董林崑海創立的「湧言會」寄生，不過，謝系否認此傳言。
謝長廷的駐日或助日爭議已經不止這一樁，若執政黨執意要把近期爭議扣上藍綠意識形態大帽子，恐怕已經誤判情勢。台灣與日本民間友好，互動密切，不代表日本就能在國際領域上吃台灣豆腐，民間互動歸民間互動，對於官方正式往來，該硬起來時還是要強硬，並非在台灣罵罵在野黨、監督在野黨，就能掩蓋我國駐日代表處在近日爭議的作為。