巷仔內／謝長廷是中華民國駐日代表　或民進黨駐日代表？

20171102 立法院
▲駐日代表謝長廷因福島核廢水發言惹爭議，在野黨要求他到立法院接受質詢。（圖／NOWnews資料照片）

記者胡宥心／特稿

2021-04-27 18:41:20

日本日前宣布兩年後將排放福島核電廠核廢水入海，引發周邊國家包含台灣的抗議。我國駐日代表謝長廷本月9日在臉書談論此事提到：「其實我們的核一核二廠過去也曾有發生疑似含輻射物質之核廢水排放入海，引發魚類大量死亡及秘雕魚之爭議。」此文一出，引發國內朝野爭議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本13日公布確定兩年後福島核電廠廢水將排入海中，謝大使也在臉書公布我國作為，回應中規中矩。隔天14日謝長廷持續發表看法，他引述日本麻生副首相在國會對記者講的話，強調中韓也是把含氚核廢水排放入海。

謝更引述加藤官房長官的話稱，中韓包括台灣都是把含氚的液體排放出去，也沒有發現週圍環境有不良影響。「對這個說法，我沒有看到韓國政府提出反駁，中國政府發言人則生氣的說：完全是兩回事。」並接著寫到「我們原子能委員會承認我們核能廠的爐心冷卻水（即反應爐之冷卻水，非爐水）也是排放入海。」

對此，我國原子能委員會主委21日回應立委質詢表示，「我哪知道他（謝長廷）會以一般人的認知去說這樣的話」、「說的太過了。」他強調謝長廷非核能專業。

▲原能會主委謝曉星。（圖/記者邱明玉攝,2018.12.6）
▲對於謝長廷稱台灣也將核廢水排入海，原能會主委謝曉星回應表示，謝無核能專業。（圖／資料照片）
謝長廷與核廢水爭議延燒3個星期，今（27）日總統府發言人張惇涵才在臉書強調，核廢水是專業問題要專業解決，請藍營勿政治操作。這也是民進黨官方第一次對謝長廷爭議發言。

國民黨第一時間抓到謝長廷話柄，想咬著不放，大作文章可想而知，謝長廷從政30年，是口才辯給的綠營智多星，他當然不想在這個議題落下風，臉書成了他反擊在野黨最佳利器，幾乎兩天一次發文頻率解釋核廢水，還提出書面資料為自己說法辯護，回擊在野黨在他身上扣「助日」帽子。若非謝長廷提醒，讓許多讀者都差點忘記，「謝長廷原來是我國駐日代表。」

2016年蔡英文當選後指派謝長廷駐日，被外界稱是小英打出的外交好牌，這項安排還獲得當時安倍政府高度肯定，謝長廷是能讓日本重視的「總統好朋友」。

台日民間友好，不代表官方也是如此，日本官方親中，與台灣在海權、釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）多有爭議。為繞開中國官方阻礙，謝長廷剛去日本時的外交手腕很靈活，他先以「地方包圍中央」，與第一線地方政府建立交情，跑遍日本賣台灣農產、推觀光，可說是歷年來曝光度最高的駐日代表。

但是日本政壇重視的官式往來，經營國會議員關係、放長線投資有前途政治新秀這塊的不足，也常被拿來檢視，甚至有日本外交官曾委婉稱：「也許謝大使的個性比較不習慣與日本國會大老們交往。」

謝長廷跑遍地方府縣，推銷台灣水果，持續了好幾年，一開始靈活的政策，被稱為突破，但重要的國會交往、內政議題卻少有浮上檯面的大突破，最近謝長廷頻頻被虧是不是要在日本參選，不然怎麼全日本跑透透？這也成了謝長廷駐日的最大問題，為此，2019年台灣才派已退休的資深外交官、外交部前主秘蔡明耀擔任駐日副代表，補強這方面的工作。

2020年蔡英文總統連任後，重新檢視第二任的外交策略，盤點人選，據了解，曾一度考慮讓謝回國，但一方面考量到謝長廷回國後的位置安排，二來是接任人選如何找到跟他有同樣份量的駐日代表，最後，謝長廷仍繼續待在駐日代表的位置。

謝長廷在代表中華民國的駐日代表位置上，是我國外交官，卻頻頻以臉書評論國內時事、批判在野黨，不甘寂寞、刷存在感。綠營內部普遍認為，一來是同時期的綠營天王，蘇貞昌、游錫堃都已任行政院、立法院院長高位，謝長廷卻遠在東洋，也有黨內人士忍不住為謝抱屈表示，當年謝長廷太急駐日。

而他一手創立的謝系，也因為共主遠在日本，現在謝系成員幾乎各自投靠別的派系，相較於小而緊密團結的蘇系；或是正在壯大中的正國會，謝系勢微讓人唏噓，近來黨內甚至還謠傳謝系被下令投靠三立海董林崑海創立的「湧言會」寄生，不過，謝系否認此傳言。

謝長廷的駐日或助日爭議已經不止這一樁，若執政黨執意要把近期爭議扣上藍綠意識形態大帽子，恐怕已經誤判情勢。台灣與日本民間友好，互動密切，不代表日本就能在國際領域上吃台灣豆腐，民間互動歸民間互動，對於官方正式往來，該硬起來時還是要強硬，並非在台灣罵罵在野黨、監督在野黨，就能掩蓋我國駐日代表處在近日爭議的作為。

▲謝長廷駐日期間，全日本跑透透，採取以地方包圍中央外交手法（圖/翻攝謝長廷臉書）
▲謝長廷駐日期間，全日本跑透透，採取以地方包圍中央外交手法（圖／翻攝謝長廷臉書）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

繼續作答
下列哪一件事情讓你覺得最扯？

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

繼續作答

PK擂台

機師多人染疫，您覺得華航機師接種疫苗速度會不會太慢？

會，太慢了
不會，不會太慢
35.48%64.52%
2021-04-26-2021-04-29
即時
推薦閱讀