韓粉亂鬥「打死他們我負責」 石頭里長、杏仁哥被起訴
數位知名韓粉竟開打了！去年11月30日晚上9點多，高雄挺韓里長「石頭里長」謝振城與「最強菜農」林佳新發生爭執，雙方相約在中埔里長服務處談判，謝振城為了教訓林佳新，找來「杏仁哥」吳育全及其他10多人包圍在服務處外，謝還嗆「打死他們我負責」，現場車毀人傷，石頭里長與杏仁哥等人今（27）日遭橋頭地檢署依妨害秩序、傷害、毀損等罪起訴。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-04-27 18:26:53｜2021-04-27 18:34:14
檢方調查，挺韓的「石頭里長」謝振城去年11月30日晚上9點多，在直播上談到與「最強菜農」林佳新理念不合，林佳新得知後打電話給謝振城，兩人發生爭執，人在雲林的林佳新便表示要到高雄找謝振城理論，林佳新隨即邀約四名友人一路南下到謝振城田寮區住處，但謝振城並不在，便決定到謝振城當時所在的中埔里長服務處理論。
謝振城得知林佳新要找他理論，也找來「杏仁哥」吳育全商討要如何教訓林佳新，謝並找來10多名男子，攜帶棍棒、木劍、木椅、木刀、鋤頭木柄等到服務處外，並包夾阻止林佳新等人離開，謝在盛怒之下呼喊「把他們打死（台語）」、「打死他們我負責（台語）」，杏仁哥也說「一個都不要讓他們跑掉（台語）」，現場眾人便開始對林佳新及友人的車輛猛砸，還將人拉出車外將人打傷，直到警方獲報到場才作罷。
橋頭地檢署今將「石頭里長」謝振城、「杏仁哥」吳育全及其他5人，依刑法第150條第2項第1、2款之攜帶兇器在公共場所聚集三人以上首謀實施強暴，因而致生公眾或交通往來之危險罪嫌、同法第277條第1項傷害罪嫌及第354條毀損罪嫌起訴。
檢方強調，聚集三人以上施強暴脅迫者，在場助勢之人最高可處1年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處6月以上5年以下有期徒刑，如意圖供行使之用而攜帶凶器或其他危險物品犯之，或是因而致公眾或交通往來之危險者，得加重其刑至二分之一，對於此種嚴重妨害秩序之犯行，檢察官必從嚴追訴，絕不寬貸。