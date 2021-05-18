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掌握「財務方程式」　《財富老司機》教你打造有錢人腦袋

▲ 《NOWnews今日新聞》全新Podcast節目《財富老司機》今（18）日正式上線，主持人黃群仁（左）、彭懷恩每週二晚間7點準時邀請大家上車。（圖／NOWnews攝影中心）
▲ 《NOWnews今日新聞》全新Podcast節目《財富老司機》今（18）日正式上線，主持人黃群仁（左）、彭懷恩每週二晚間7點準時邀請大家上車。（圖／NOWnews攝影中心）

財經中心／綜合報導

2021-05-18 18:30:00

萬物齊漲，就是薪水沒漲！小資族該怎麼達到「財富自由」的目標，成了現下年輕人最關切的議題，《NOWnews今日新聞》全新的Podcast節目《財富老司機》，主持人黃群仁與彭懷恩首集透過自創「財務方程式」，教年輕人打造「有錢的人」的腦袋與框架，同時掌握致富的關鍵。

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節目一開始，黃群仁首先強調，年輕人要充實自我、勇於挑戰，不要害怕失敗，沒有一個世代的人不辛苦，但最重要的是，應該要有不同的腦袋，也就是要換成「有錢人的腦袋」。他認為，節省並沒有不對，但努力唸書、好好工作，可能就不是屬於有錢的人的想法。

彭懷恩則說「君子務本本立而道生」，財富是立基點在本業收入跟理財上，不只有創業型能積累、受薪階級也能，年輕人可以把買房當儲蓄，先以自住為考量，因為存錢的速度，絕對比不上房價上漲的速度。

此外，黃群仁在節目中也提出一套公式，想要達到財富自由，應先記得「財務方程式」：X+Y-Z=M，X代表主動收入，例如薪水；Y代表被動收入，例如投資；Z代表所有開支；M即為最後的個人財富。若再細分來看，主動收入會等於扣到支出的存款，而被動收入則會因為市場浮動而有所增長，支出也會分成剛需因子（Z1）、拿鐵因子（Z2）跟成長因子（Z3）。

其中，成長因子是必須的花費，小資族可以透過增廣見聞去學習新技能，或是交際應酬拓展人脈後，為日後的收入帶來更多機會，但主持人也特別提醒，「本薪很重要，但要記得，在收入逐年提高的時候，支出不能也跟著上漲，最主要的還是要控制讓被動收入可以長期複利，否則跟不上支出的速度，獲利一樣難以增加財富的積累。」

因此，投資的法則，就是要「耐心等待」才能獲利，並不是總想著要一夜致富，另外也要時常檢視自己的財富方程式，更要慎選自己的投資標的，至於該如何投資，選什麼標的，《財富老司機》將在下集揭曉。

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