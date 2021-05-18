掌握「財務方程式」　《財富老司機》教你打造有錢人腦袋

我是廣告 請繼續往下閱讀
彭懷恩則說「君子務本本立而道生」，財富是立基點在本業收入跟理財上，不只有創業型能積累、受薪階級也能，年輕人可以把買房當儲蓄，先以自住為考量，因為存錢的速度，絕對比不上房價上漲的速度。
此外，黃群仁在節目中也提出一套公式，想要達到財富自由，應先記得「財務方程式」：X+Y-Z=M，X代表主動收入，例如薪水；Y代表被動收入，例如投資；Z代表所有開支；M即為最後的個人財富。若再細分來看，主動收入會等於扣到支出的存款，而被動收入則會因為市場浮動而有所增長，支出也會分成剛需因子（Z1）、拿鐵因子（Z2）跟成長因子（Z3）。
其中，成長因子是必須的花費，小資族可以透過增廣見聞去學習新技能，或是交際應酬拓展人脈後，為日後的收入帶來更多機會，但主持人也特別提醒，「本薪很重要，但要記得，在收入逐年提高的時候，支出不能也跟著上漲，最主要的還是要控制讓被動收入可以長期複利，否則跟不上支出的速度，獲利一樣難以增加財富的積累。」
因此，投資的法則，就是要「耐心等待」才能獲利，並不是總想著要一夜致富，另外也要時常檢視自己的財富方程式，更要慎選自己的投資標的，至於該如何投資，選什麼標的，《財富老司機》將在下集揭曉。