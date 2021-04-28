專訪／啦啦隊女王Cyndi火辣稱霸夜店　跩列亞洲百大女DJ

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Cyndi外型亮眼、氣質冷豔，擁有E級豐滿美胸、腰圍23吋、身高166公分的「娜美」級身材，也是夜店裡又辣又潮的DJ女王，最忙的時候一周有3場外國表演，遠征英國、澳洲、日本、新加坡、馬來西亞、大陸等地，談到她掌握氣氛的獨門祕訣，Cyndi笑說：「我比較喜歡跟觀眾互動，最直接對到觀眾情緒，很多DJ是我放我的、你跳你的，變得好像2個世界，但我喜歡他們的世界跟我一樣。」
因為工作邀約不斷，Cyndi有段操勞期胖了10公斤，靠9點以後不吃消夜，慢慢瘦回48公斤。平常為了工作，Cyndi每天聽新歌進修，最喜歡Ran-D、Coone、Da Tweekaz等知名DJ，她硬派的音樂風格廣受歡迎，自己也和死忠粉絲共組一個LINE群組粉絲團，親自和樂迷互動，身邊還有6年死忠粉絲追隨，在表演場合為了吸引Cyndi注意，「他們會做我的旗子」，這招讓Cyndi頗為受用。
「其實除了DJ之外，我本身也喜歡跳舞」，在籃球場上，Cyndi火辣的舞姿，往往是球迷目光焦點，擁有10年舞蹈底子的她，因為喜愛舞蹈徵選進Formosa sexy，她說：「我們在場上光鮮亮麗，其實練舞超累的，1支舞8個小時就要練好」，也因為這樣，和團員們訓練出革命情感，她也談到這一行容易受網友攻擊，抗壓性必須非常夠，「我們走性感路線，最常被批評衣服，被說『穿那麼少乾脆不要穿』，我看看留言就算了，這是當公眾人物的必要條件，要不在乎他們，繼續做自己。」