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術後多久可以進食？
剖腹產通常採半身麻醉，產後約 6-8 小時候可以稍微在床上翻身及伸展，幫助腸胃蠕動，過去的觀念是等到排氣後，也就食腸胃開始蠕動以後，再開始進食避免腸阻塞，但目前研究顯示剖腹產後及早進食對產婦的腸胃功能回復有幫助，只要不會有不舒服就可以開始從水分及流質開始少量進食，不過要避免容易產氣的食物，以免脹氣不舒服。
產後 2 週內：蛋白足、少刺激助傷口癒合
對剛剖腹產完的產婦最重要的就是排除體內殘留的惡露和傷口癒合，因此這個時期必須要避免刺激性及燥熱的食材，並補充優質蛋白質及維生素 C，幫助傷口修復。
建議補充
- 充足水分：魚湯、雞湯、山藥薏仁湯
- 優質蛋白質：雞肉、魚肉
- 含鐵質食物：豬肝、紅肉
- 維生素 C：新鮮蔬果（注意清洗及衛生以避免感染，不要吃冰的）
- 刺激性：辣椒、胡椒、大蒜、酒、咖啡、茶
- 燥熱：麻油、人蔘
- 產氣食物：豆製品、牛奶、地瓜、洋蔥、花椰菜
傷口癒合~第一個月內：滋補調養及乳腺暢通
產後約兩週後傷口會大致癒合，體力和胃口也恢復得差不多，也開始可以用酒。這時候就是要確保媽媽的熱量和營養素補充足夠，若是哺餵母乳的媽媽更是要注意水分及卵磷脂，並避開高油脂及易退奶的食物（韭菜、麥芽）。
建議補充
- 大量水分、液體
- 補充卵磷脂（幫助乳腺暢通）
- 高纖維：多吃蔬菜及菇類避免便秘
- 低熱量高蛋白：建議以植物性蛋白取代部分動物性蛋白，避免攝取過多脂肪，如豆漿
- 發奶建議食譜：花生豬腳湯、薑絲麻油煎蛋、桂圓小米粥、銀耳蓮子枸杞粥
- 飲食過於油膩（易塞奶或乳汁油脂比例較高）
參考資料
Early versus delayed oral feeding for patients after cesarean
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 別急著吃麻油雞！產後傷口恢復飲食全攻略
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