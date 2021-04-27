三大因素助攻　新台幣收27.905元再飆近24年新高

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外匯交易員直言，國際美元弱勢盤整、外資強勁匯入與出口商月底拋匯成為支撐新台幣強勁走揚的3大關鍵，尤其今天上午外資、出口商齊站在美元賣方，使得新台幣兌美元以27.970元開盤後，匯價直線上攻，一鼓作氣衝上盤中最高價27.852元。
新台幣今天升勢強勁，早盤一度勁揚逾1角，儘管央行盤中略有調節，盤中最低為27.976元，外匯交易員表示，央行只是稍微捉一下美元，對於盤勢「無關緊要」。
在外資、出口商齊拋匯之下，新台幣匯價迅速走揚，外匯交易員表示，眼見匯價愈來愈甜，進口商等美元買盤陸續進場，加上外資午後反手匯出，使得新台幣漲幅逐步收斂，但收盤收在27.905元，仍創近24年新高紀錄，前高已是1997年7月11日的27.894元。
根據央行今天提供的主要貨幣對美元匯率升貶情形，今年以來新台幣升值2.16%，人民幣升值0.86%，其餘歐元、韓元、新加坡幣、日圓均呈貶值。顯見新台幣再次坐穩「地表最強貨幣」稱號。
外匯交易員則說，台灣經濟表現強勁、出口暢旺，市場普遍預期台股將震盪爬升，新台幣有這樣的升幅其實還算合理，不過匯價已處高檔，「不會強升、但還是偏升一些」，後續走勢外資仍是觀察重點。（編輯：黃國倫）1100427