第11屆台灣小姐複選才藝賽　高雄市立空大登場

▲第11屆台灣小姐選拔活動，複選才藝賽將於高雄市立空中大學教學大樓5樓微型國際會議廳舉行。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.27）
▲第11屆台灣小姐選拔活動，複選才藝賽將於高雄市立空中大學教學大樓5樓微型國際會議廳舉行。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.27）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-04-27 19:04:14

邁向第21年的2021第11屆台灣小姐選拔活動，初選已結束，大會主席潘逢卿今（27）日與高雄市立空中大學校長劉嘉茹簽署合作書，複選才藝賽將於5月15日移師該校教學大樓5樓微型國際會議廳舉行，屆時將評選出20位佳麗入圍總決賽。

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本屆台灣小姐選拔活動，共吸引上百位各方佳麗報名，經過嚴格海選後有26位參加台中初選，最後經評審選出24位入圍5月15日高雄的複賽，其中有3位今天記者會也到場共襄盛舉，分別是最佳造型第一名王韻雅（清華大學學士）及高千棃（淡江大學碩士）、何妮臻（交通大學碩士）。

潘逢卿表示，這次透過複賽主席新力活國際公司董事長許長祿引薦，選擇高雄市立空大優質場地，符合大會小而美的要求，從本屆開始，大會將跟上潮流腳步，各項活動將強化「線上直播」，透過無遠弗屆的網路力量，讓臺灣小姐的正面形象傳遍全世界。

▲本屆台灣小姐選拔活動，共吸引上百位各方佳麗報名，最後經評審選出24位入圍5月15日高雄的複賽。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.27）
▲本屆台灣小姐選拔活動，共吸引上百位各方佳麗報名，最後經評審選出24位入圍5月15日高雄的複賽。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.27）
潘逢卿指出，二年一屆的台灣小姐選拔活動如期舉辦，希望在疫情中也能為大家帶來輕鬆的一面。今年報名的佳麗是歴年來平均學歷最高的一次，有好幾位博士生、碩士，也不乏台大、清大的高才生；而且本屆佳麗有選美比賽冠軍、校園女神、金鐘獎入圍最佳女配角、數百萬粉絲網紅、節目主持人等，還有歐洲留學生、台美混血、也有一對太魯閣族雙胞胎，甚至還有兩位聾啞美女也來參賽，可說是歷年來最具代表性的一屆。

高雄市立空大校長劉嘉茹表示，台灣小姐選拔舉辦21年來，在大會主席的帶領下以慈善為出發點，選出來的佳麗必須履行兩年的義務，出席各類社會公益活動，並且有機會代表台灣站上國際選美舞台，讓世界看見台灣之美；高雄巿立空中大學一向肩負終身教育及社會教育的重任，認同大會秉持信念選出願意奉獻公益又內外兼備的台灣小姐，因此這次藉著提供複賽場地支持正能量的選美活動，希望將美的觀念推廣到社會每個角落。

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