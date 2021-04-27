《植劇場2》與台灣作家激盪火花　高含金量陣容曝光

▲導演王小棣將執導《植劇場2》人物傳記改編作品《誰說媽媽像月亮》。（圖／拙八郎提供）
▲導演王小棣將執導《植劇場2》人物傳記改編作品《誰說媽媽像月亮》。（圖／拙八郎提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-04-27 21:00:00

由導演王小棣領軍的《植劇場2》即將於5月啟動首部作品拍攝，有別於第一季，僅有《花甲男孩轉大人》、《五味八珍的歲月》2部作品改編自書籍，這次籌備拍攝的8部戲劇皆全數改編自台灣作家作品，製作團隊也請到重量級人物，包括獲金鐘肯定的導演群王小棣、北村豐晴、王明台、鄭文堂、《無聲》導演柯貞年、《粽邪》導演廖士涵、《你那邊怎樣，我這邊OK》導演曾培善、《刺蝟男孩》導演安哲毅及其徒弟練健輝共同執導。

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▲導演柯貞年將執導小說家李桐豪懸疑推理作品《非殺人小說》。（圖／拙八郎提供）
▲導演柯貞年將執導小說家李桐豪懸疑推理作品《非殺人小說》。（圖／拙八郎提供）
《植劇場2》拍攝作品全數改編自台灣作家作品，包括靈異驚悚類型中將有改編於原著《綠島金夢》的《綠島金魂》，以及描寫「祭紅棺」壓煞的《孤村草人》；懸疑推理則改編於《FIX》、《非殺人小說》；愛情成長類型為《走過愛的蠻荒》、《穿樂吧! 1934女孩》，最後一類型為人物傳記與報導文學，其中人物傳記《山東少年傳奇》將改編為《誰說媽媽像月亮》，報導文學作品目前尚在洽談階段。

▲導演王明台將執導《植劇場2》中愛情系列作品《走過愛的蠻荒》。（圖／拙八郎提供）
▲導演王明台將執導《植劇場2》中愛情系列作品《走過愛的蠻荒》。（圖／拙八郎提供）
導演柯貞年5年前執導植劇場《天黑請閉眼》，抱回金鐘最佳戲劇殊榮，擅長類型劇的她，這次將再次挑戰執導改編自小說家李桐豪懸疑推理作品《非殺人小說》。王小棣大讚柯貞年是擁有推理天分的導演，「其實原著篇幅偏短，本來一度想之後再作改編，但柯貞年導演說OK，並且改編得非常好，她是我少數看到從起步開始，就擁有推理天分的導演。」

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