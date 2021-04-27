江宏傑、福原愛拍完全家福就婚變 賈永婕目睹2人互動
賈永婕今（27日）出席東森自然美代言活動，分享與女兒合拍廣告心得，她提到今年準備送大女兒赴美留學，將會施打疫苗。而去年12月江宏傑、福原愛曾到她的婚紗公司C.H Wedding拍攝全家福，拍完不到三個月就傳出婚變，賈永婕還原當時狀況，表示：「我看到新聞也很驚訝！」
記者朱曼寧/綜合報導
2021-04-27 22:20:33
賈永婕表示江宏傑、福原愛當時拍攝時看起來互動正常，沒有發現異狀，直言：「我也是看到新聞才知道，當下也嚇到，跟大家的感受一樣，照片是去年12月初拍的，我並沒有特別關心，因為新聞出來已經是很大條的事，外人要介入別人的家務事，基本也都無從介入，只能看報紙關心。」
賈永婕與老公結婚將近19年，聊到夫妻經營之道，她坦言：「很多事情是緣分，看願不願意花時間去珍惜、了解彼此。」她認為在婚姻中，把自己活得開心很重要，不開心就要馬上反應，自稱是個開心的媽媽，表示：「如果自己是開心的，別人看到你也會開心，我對孩子也一樣表現開心的樣子，不會去強調我為孩子犧牲多少。」
大女兒安安即將出國留學，還問爸媽「可不可以跟金髮帥哥交往？」賈永婕立刻回應「當然可以！幫媽媽圓夢」不過老公可不贊同，認為金髮帥哥都是笨蛋，看似想把女兒留在身邊的模樣讓賈永婕哭笑不得。賈永婕表示對女兒的價值觀與品格很有信心，所以青春年華只要安全，多體驗不一樣的事情都是很好的生活經驗。