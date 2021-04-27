原物料上漲　陳偉杰：淡海國小蓋不下去怎辦？

淡水區陸續有淡海輕軌及113年即將完工的淡江大橋，帶動淡海新市鎮移居的人口激增；新北市議員陳偉杰今（27）日在新北市議會市政質詢教育局長張明文，新市鎮的孩童人數不減反增，國小額滿學校已從2所增到4所，家長對無法就近入學已多有抱怨。
記者陳志仁／新北報導
2021-04-27 22:21:26
陳偉杰指出，根據民政局的統計，淡水區一年約增加4000人，淡海新市鎮就佔一半以上，且多數是小家庭，新生入學得提早卡位；籌設興建中的淡海國小，統包商今年初違法被終止合約，只好重辦招標作業，但目前大環境缺工且原物料上漲，4月20日的招標無人投標，希望教育局能說明清楚到底要延後多久？
陳偉杰認為，初估經費已比原先的預算要多加1億元，28日第2次招標恐也會流標，教育局根本無力負擔這額外支出，如果找不出錢怎麼辦？難道淡海國小不蓋了嗎？如果無法如期完工、招生，要求教育局先媒合附近的學校，彈性的增加班級數，讓孩子先在地就學，「不能回答我無法增加名額」。
張明文回應，淡海國小招標的困難，確實與預算的增加有關，教育局也在想辦法，若無法籌出費用，恐怕也只能先跟教育部溝通，讓淡海國小能順利地興建；同時將配合淡海國小的工程進度，統整學區內的學生數量，重新調配檢討。