家登子公司新廠動土 沈榮津：建立半導體在地化產業鏈
行政院副院長沈榮津今（27）日出席家登集團子公司－家崎大樓興建動土典禮，肯定家登是台灣產業升級的典範，以精密加工起家，轉型成為半導體產業供應商；家登董事長邱銘乾指出，看好半導體智慧製造應用需求，未來5年內將投資約50億元。
記者陳志仁／新北報導
2021-04-27 23:48:14
沈榮津表示，台灣半導體先進製程技術領先全球，台積電5奈米先進製程領先三星、英特爾等國際競爭對手，展望3奈米，台積電預計明年下半年會量產，今年下半年展開試量產；接著2奈米與2奈米加強版的投資，也會留在台灣，持續扮演護國神山的角色。
沈榮津說，台灣投資總額已經達到1兆2000億元，政府從防疫、紓困、振興等方面，都超前部署，讓工廠接單滿滿，全世界都看到台灣的安全及經濟實力，讓很多國際大公司總裁都來台灣搶晶片；此外，為健全發展半導體的設備跟材料，政府會利用機會建立在地化的產業鏈，讓產業鏈健全發展。
沈榮津強調，台灣去年的GDP為3.1%，今年預估達到4.64%，景氣燈號出現代表熱絡的紅燈，股市突破17000點，3月出口金額破兆，2021年民間投資突破4兆；未來將推動數位化、智慧化、電動化及綠能化，同時配合半導體業的先進製程，奠定台灣未來經濟發展的20年榮景。