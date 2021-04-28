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臺灣首座以「纖維．時尚．綠工藝」為主題的專業市級公立博物館就是纖博館，裏頭的常設展顛覆一般思維，並透過互動觸摸、浮空投影、電子書等數位科技方式傳遞纖維運用的知識。常有主題特展，也會在假日舉辦手作體驗的課程，不只能培養親子關係，也能啟發孩童對藝術美學涵養，是個寓教於樂的博物館。
圖 / IG @duddy10759
圖 / IG @sakichen57
地址｜臺中市大里區勝利二路1號
營業時間｜09:00 – 17:00 週一公休
台中大里區｜松盈傳奇冰淇淋
經營數10年，依然堅持手工製作，傳承日式手藝，結合傳統及現代口味，以價格便宜，真材實料的好品質廣為流傳!熱買商品為三明治冰餅，採用福義軒的蘇打餅，並搭配手工製作冰淇淋，到大里遊玩的肯定不能錯過！
圖 / FB 粉專
地址｜台中市大里區德芳路一段8號
營業時間｜10:00 – 21:30
台中大里區｜家務室Home Work
以廢棄油墨工廠翻修的家務室，為台灣第一家永續雜貨專門店，以友善環境為理念。一樓販售生活雜務，二樓提供餐食及場地粗借服務，也不定期舉辦手工活動。店內滿滿挖寶空間，期待在這裡找到屬於你的環保小物。
圖 / FB粉專
地址｜台中市大里區東興路393號
營業時間｜11:00 – 18:00 週二三公休
台中大里區｜大里老街
鄰近福興宮的大里老街，乾隆期間成為台中最繁華的地方。騎樓與房屋屋簷分開的「亭仔腳」，與其他老街的獨特之處。「慶源堂」為清代首富林式居住地，可欣賞到老街保留最完整的建築，現今尚有民眾居住，在外觀賞即可。
地址｜臺中市大里區大里街
營業時間｜08:00 – 23:00
台中大里區｜Dali Art 藝術廣場
「Dali Art藝術廣場」位於「臺中軟體園區」內，為經濟部之國家級重大建設，規劃以「文化創意」、「文化藝術」作為園區之核心產業，配合國家「創意台灣-文化創意產業發展」計畫，藉以提昇台灣藝術文創產業之國際競爭力，更希望讓「臺中軟體園區」成為亞太地區藝術及文創產業之匯流中心！
圖 / 台中觀旅局
地址｜臺中市大里區科技路1號
營業時間｜平日 11:00 – 21:00 假日 09:30 – 22:00
台中大里區｜東湖公園
大里東湖公園也概括在文創園區內，公園裡有可愛逗趣的裝置藝術，結合綠地及休憩設施，富有想像空間，成為民眾拍照打卡散步的熱門景點。公園內亦附設籃球場、體健設施及廣大草皮，除了適合假日帶家中小朋友出門踏青，亦是當地居民平日閒暇之餘休閒運動的好去處。
圖 / 台中觀旅局
地址｜台中市大里區公園街
台中大里區｜大里杙文化館
大里杙文化館前身為歷史建築大里杙保正集會所，館內收藏許多當地的文物介紹，包含大里杙老街中著名的「鹹菜巷」的歷史、大里杙的名稱由來，並提供專業導覽解說，藝文氣息頗為濃厚，來這裡能更加認識大里的歷史樣貌。
圖 / 台中觀旅局
圖 / 台中觀旅局
地址｜台中市大里區新興路2號
營業時間｜09:00 – 12:00,14:00 – 17:00 週一公休
台中大里區｜台灣印刷探索館
全臺第一家印刷觀光工廠，提供發票印製過程體驗，及專業導覽服務。園區共有7大區域，參觀方式採取預約制度，可進行線上預約、來電預約，建議兩天前到官網進行預約，提供多款DIY手作體驗、販售文創產品。
圖 / 台中觀旅局
地址｜台中市大里區中興路一段288號
營業時間｜10:00 – 12:00,14:00 – 17:00 週一公休
票價資訊｜全票100元 ：一般遊客、敦親睦鄰票90元：臺中市市民(需驗身分證或駕照住址)、免費票：1.未滿3歲之幼童。2.年滿65歲以上長者。3.持身心障礙手冊人士
原文出處 : ReadyGo 【宅在台中｜大里區】拍照打卡系列 纖維館+巨大沉思者必訪
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