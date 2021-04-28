小時候必吃糖果是什麼？全場喊「神巧克力」：現在還會吃

市面上零食應有盡有，種類非常多元，而有些兒時古早味總令人回味無窮，是小時候的必吃零嘴。然而，近日就有網友好奇詢問大家「小時候很喜歡的糖果？」結果許多人紛紛狂指「這款巧克力」，直說「現在還會吃」。

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女孩板表示，自己最近開始吃起童年回憶，因為回到鄉下看到有人在「賣醃漬情人果」還有「燒酒螺」，突然想起以前常常吃的零嘴，除了比較高級的健達出奇蛋外，我小時候最常吃的就是「瑞士三角巧克力」，他並直言「不知道為什麼以前很喜歡吃這個，但是現在一點都沒興趣，金莎還有可樂QQ糖還是會買來吃」，同時好奇詢問大家「有沒有必吃的零嘴？」

▲有網友好奇詢問大家「小時候很喜歡的糖果？」結果許多人紛紛狂指「這款巧克力」，直說「現在還會吃」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻掀起討論，網友紛紛曝光心中的兒時經典，其中，「足球巧克力」被最多人推爆，甚至還有人表示自己現在還會吃。另還有許多人留言「那種像牙膏的那個巧克力」、「森永牛奶糖」、「金柑糖！現在看到還是會想吃」、「荷包蛋軟糖」、「三色軟糖 過年才吃的到」、「森永鐵盒子的水果糖」、「有種喜宴常出現的糖果，外層是硬的，含到最後，裡面是巧克力，會很有耐心地含著，就為了最裡層的巧克力。」「沙士糖、黃金梅子糖（中間有一顆酸梅的）」。（編輯：許苡晴）