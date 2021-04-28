Hyundai N Day活動熱鬧登場，預告性能電動車計畫醞釀中!

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Hyundai於2019年發表的Veloster N ETCR可說是品牌準備進軍性能電動車的開端，接著在去年北京車展展示的RM20e概念車更進一步揭露Hyundai未來在高性能電動車領域的野心，雖然在N Day活動上並未對這項計畫著墨太多，不過已表示首部性能電動車將使用E-GMP底盤打造，動力部分則未有進一步說明，但參考同集團Kia所推出的EV6 GT純電休旅的數據來看，搭載的雙馬達系統其最大馬力可達577匹，扭力峰值為740 Nm，0-100 km/h僅3.5秒，極速可達260 km/h的強勁表現來看，若直接套用在這部性能電動車上會是最快速的方式。
另外在N Day活動上還說明了氫燃料電池技術的現況，透過分解氫燃料產生電能的充電方式來延展電動車的巡航里程，以品牌旗下首款氫燃料車Nexo為例，載滿電狀態下單次行駛里程最高紀錄可達近800公里距離，對有充電焦慮的消費者而言無疑是絕佳的解決方案，不過現階段最大問題還是卡在加氫站的基礎建設能否順利推行，短期內要能普及確實難度頗高，不過透過這次N Day活動已能預見Hyundai在推動性能車款及環保車款上的積極性，未來是否會大力推行就讓我們拭目以待吧!