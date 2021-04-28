趙少康稱綠挺核廢水入海　顏若芳：把沒說的話塞別人嘴裡

趙少康習慣把人家沒有的話塞到人家的嘴裏，這樣的習慣並不好，而且不健康

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總統府發言人張惇涵指出，日本政府擬於兩年後排放福島電廠核廢水一事，我國外交部、駐日代表處謝長廷代表及農委會等相關部門，皆於第一時間向日方表達關切。我國主管機關原子能委員會也以書面表達反對，要求日本政府正視各界的多元意見。



