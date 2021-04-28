趙少康稱綠挺核廢水入海 顏若芳：把沒說的話塞別人嘴裡
針對中廣董事長趙少康27日晚間表示，總統府發言人張惇涵代表蔡英文表達對駐日大使謝長廷的支持，還說謝長廷的說法與原能會一致，「顯然蔡英文和謝長廷一樣，都同意福島把核廢水排進大海」，民進黨發言人顏若芳表示，趙少康習慣把人家沒有的話塞到人家的嘴裏，這樣的習慣並不好，而且不健康。
記者胡宥心／台北報導
2021-04-28 10:00:13
總統府發言人張惇涵指出，日本政府擬於兩年後排放福島電廠核廢水一事，我國外交部、駐日代表處謝長廷代表及農委會等相關部門，皆於第一時間向日方表達關切。我國主管機關原子能委員會也以書面表達反對，要求日本政府正視各界的多元意見。針對趙少康批評，顏若芳表示，福島電廠核廢水一事，我國外交部、駐日代表處謝長廷代表及農委會等相關部門，皆於第一時間向日方表達關切。我國主管機關原子能委員會也以書面表達反對，要求日本政府正視各界的多元意見。
「我國政府立場清楚明白，何來開脫之意？」顏若芳強調，任何國家核電廠的廢水排放，都必須依照國際原子能總署（IAEA）的國際標準和規定來辦理，不是依照藍綠或意識形態。
顏若芳說，只要依照國際標準，就算是慈禧太后蓋的核電廠，排放廢水也要依照相同標準。她請趙少康不必因為過往政壇的恩恩怨怨，就借題發揮，拿來做政治操作。核電廢水問題是科學也是專業，國際原子能總署也已針對日本政府的訴求進行回應並表達監督，這事件是專業的問題，就應該回歸專業討論。