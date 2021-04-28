幸運兒是你？「4星座」5月財運大旺　這位錢滾錢賺滿荷包

5月即將到來，新的月份，新的氣象，究竟有那些星座會財運飆漲呢？「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師就指出，「4大星座」財運大旺！其中，摩羯座、金牛座貴人運大開，雙魚座會因為正職的工作有斜槓的機會，第一名的水瓶座海外投機機會增加，財富可觀！





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Top4 魔羯座





冥王星落入魔羯座，加上土星與木星落入正財宮，顯示魔羯座5月起開始貴人運大開，適合開始規劃未來的工作計畫，財運方面，若從事業務的人也會因為人氣大漲而業績攀升，投資方面，魔羯座本周起相當適合以「錢滾錢」方式賺到荷包滿滿笑開懷，建議可投資龍頭類股。





Top3 金牛座





木土兩星進入事業宮，顯示金牛座的好人氣開始提升為貴人相助運，在你們忙得無法開交之際，會突然出現長輩或上司來銜接你們的業務安排，讓金牛座開始運籌帷幄的狀態，只要懂得善用人際去協調，將會是事業突飛猛進的時刻。





▲小孟老師就指出，「4大星座」財運大旺！其中，摩羯座、金牛座貴人運大開，雙魚座會因為正職的工作有斜槓的機會，第一名的水瓶座海外投機機會增加，財富可觀！（示意圖／NOWnews資料照）

Top2 雙魚座





海王星順行移入雙魚命宮，顯示事業財運方面你會屬於標準之上的穩定成長，但會一直想追尋更多機會與副業，然而，雙魚座的心願全被老天爺給聽見了，受海王星影響你會開啟超旺財運，你們將會出現與自己工作結合的不少機會，只要雙魚座平時有在努力自我訓練與充實，你會因合作關係出現副業，所以雙魚座的朋友們一定要加緊充實自己喔！





Top1 水瓶座





土星、木星都駐守水瓶座本命宮，顯示水瓶座運勢攀升，5月起水瓶座的海外投資機會增加，若是一直想要投資海外基金或股票的水瓶座，很適合在5月份裡腦袋清醒時做出正確的判斷，也可多進修學習。外加你其實很愛賺錢，建議你適合投資增值型物件，例如：房地產、珠寶、古董可創造更可觀財富，而曾經被欠錢的水瓶座在5月還很有機會把錢拿回來喔！（編輯：許苡晴）



