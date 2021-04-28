特企／台中高鐵特區　土地標售再創新高

高鐵特區 土地創高價





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2021年台中軌道經濟元年，隨著捷運綠線正式通車，台中高鐵特區更是眾開發商關注焦點，今年首場區段徵收土地標售案，共吸引43封標單競標，高鐵特區二塊商業用地，規模皆逾4000坪，價格刷新地價里程碑，其中以每坪96萬得標之土地,其土地溢價率達66.7%，刷新高鐵特區土地交易單價、總價最高記錄，顯見前景看好，與西屯水湳經貿園區並列兩大溢價最高區域。





▲大台中新門戶 六條通新核心。（圖／資料照片）

大台中新門戶 六條通新核心





速度即價值!高鐵特區是中部唯一的三鐵共構站，台中站更是全台最大之站體，日運量達60000人次，開啟一日生活圈。便利的交通串連中部核心地段、成為重要交通樞紐，可連結74號快速道、中投、國道1號、國道3號；同時銜接台鐵、捷運綠線、高鐵等軌道系統，是中台灣唯一的六條通新核心。





百億建設 群聚效應發酵





政府、企業看好高鐵特區未來性，投注佰億的建設資金，目前已有台中國際展覽館，國泰物流共和國、新光人壽台中傑仕堡等…兼具會議展覽、休閒娛樂等機能。預計在ATT 4 FUN進駐後，「超級娛樂購物城」招商案將啟動，建設利多與百貨群聚效應持續發酵，眾星拱月讓高鐵特區成為核心商圈！





▲惠宇新案 水岸首排 公園首席。（圖／資料照片）

惠宇新案 水岸首排 公園首席





惠宇新案位居高鐵特區，全區為低密度開發，擁有高綠覆、低建蔽、大棟距的優勢，生活尺度開闊寬鬆，環境寧靜清幽、公園、綠帶成蔭，形成綠意盎然步道，漫步其中盡享春花冬陽，感受生活之自在，感動天地之美好，四季變換，與自然共生。高鐵特區新案基地2600坪，雙面臨路、基地方正大器，面河岸、公園、第一排，擁有海闊天空無限視野，產品規劃2~4房，約30~50坪，社區擁有豐富的休閒公設，飯店式迎賓大廳、健身房、游泳池、多功能教室、溫書室、閱覽室、視聽室、律動教室…..等 渡假心情樂活在家，惠宇新案即將公開，誠摯邀請品味知音親臨鑑賞。



