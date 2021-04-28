國務機要費除罪化審查爆衝突 藍委大撒sogo禮券抗議
立法院財政委員會今（28）日針對民進黨立委蔡易餘等人所擬具的《會計法》第99條之1修正草案進行審查，不過因為修法涉及國務機要費除罪化，讓國民黨立委質疑是在為前總統陳水扁的官司解套，進而杯葛議事進行，雙方甚至爆發肢體衝突，藍營立委甚至拆麥克風、撒sogo禮券抗議，場面混亂。
記者劉育辰／台北報導
2021-04-28 10:34:56｜2021-04-28 12:10:48
今日立法院財政委員會針對蔡易餘等人擬具的《會計法》第99條之1修正草案進行審查，國民黨不滿國務機要費除罪，質疑是在為了陳水扁的官司解套，先是輪番超時發言杯葛，接著提出散會的臨時動議，趁民進黨籍召集委員郭國文宣布休息、協商的期間，帶著手板霸佔主席台，直接阻止議事進行。
在提案人蔡易餘及相關部會進行說明時，雙方爆發口角，國民黨團立委不斷逼問郭國文、蔡易餘及立法院民進黨團總召柯建銘「難道你支持貪污嗎？」等語，蔡易餘則回嗆國民黨根本就是惡意連結、抹黑，最終爆發肢體衝突。
由於國民黨團費鴻泰、賴士葆等人不斷杯葛、叫囂，無法進行實質審查與討論，郭國文暴怒指控，今天是因為國民黨的所作所為，干擾議事進行，導致法案無法進行審查，相關單位不但無法進行報告，國民黨登記發言的立委也都不願上台說明。郭國文氣得怒吼：「你這樣逼我們嘛，逼我們直接出委員會嘛，破壞程序是你嘛！你們主導，讓我們被迫直接出委員會，直接送出委員會！會直接送出委員會都是賴士葆跟費鴻泰造成的！」雖即宣布直接送出委員會並散會。