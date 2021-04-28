國民黨團質疑遭監控　立院：所有黨團都同意才重裝監視器

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上午舉辦「國會監視器功能與警察近期多起執法爭議事件侵害人權」專案報告，劉世芳質詢時表示，監視器對於管制人員進出、國會安全有很重要的地位，立法院長游錫堃上周表示暫停施工，那何時能夠復工？

林志嘉答詢時說，復工時間點會等到今天會議結束後，立法院會彙整新設攝影機的設置點、規格、功能，待明、後兩日，一一向各黨團報告，要每個黨團都OK，他們才會重新施工，林也強調，加裝細節部分，會依照各黨團的想法修正。

劉世芳再問，能否要求廠商提供「沒有錄音、遠端監控的攝影機」，林志嘉表示，這方面要看廠商願不願意配合。劉強調，立法院是採買客戶，廠商提供商品、服務，都會以立法院為依歸，只要林志嘉一句話就能搞定，林無奈表示，當初設計標案，他們確實只要求最基本的功能，未料廠商提供的攝影器「什麼功能都有」。





另外，國民黨立委吳斯懷表示，現在朝野都有立委想請警政署派員，到他們各自的辦公室進行偵測，找「有沒有發法錄音」，採個別立委自願，警政署能否配合？警政署長陳家欽表示，如果立委願意、也要求這麼做，警政署都可以配合。



