台灣「極度危險」！美前國安顧問：2022冬奧是關鍵時間點

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麥克馬斯特說表示，最令他擔心的是解放軍的誤判「萬一人民解放軍真的相信他們自己的宣傳呢？萬一解放軍指揮官認為『嘿，這是習主席要我做的』，然後促成一個可能快速升級的衝突呢？」麥克馬司特認為，世界正處於一個極限危險的時間點上，那個危險實際上正在往上增加。
麥克馬斯特分析，最關鍵的時間點是2022年北京奧運及中共二十大之後。「我認為大家現在觀察到的是一系列意圖使人們對其軍事恫嚇更不敏感的活動，但人們未見的是，...，一系列其他活動，意在透過經濟及信息層面收買菁英，以顛覆台灣的意志。」
前川普政府副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）也在研討會上指出，台灣必須為自己的防衛做更多，以便對中國可能的侵犯展現出「抵抗的意志」，此意志將會轉化成操作能力，它的形式包括公民防衛兵團、後備兵團、特種行動部隊，以及其他願意為台灣每一寸領土作戰的團體。
博明表示，在2016年蔡英文當選總統前，台灣前一任的國民黨政府做了許多工作廢除義務役的一些元素，但那些元素對類似情況的國家，無論是以色列或新加坡都是極為必要的。實際上台灣更應該擴大兵役服務的規模，這樣對手（中國）才會理解，每一個人都有能力作戰，也有打仗的意志，在這方面台灣還有許多進步的空間
台灣國防部的最近的數據，4月中國軍機幾乎每日進入台灣西南部防空識別區，數量從一架次到4月12日最大規模的25架次不等。面對日益增長的危險，台灣似乎因為防疫上的成果有所鬆懈，美國《外交政策》期刊4月初曾發表評論，台灣對於自己防疫成就「過度自信」，在中國的壓力下仍然「過度自滿」，對疫情以外的議題缺乏急迫感，尤其是在台灣正處於不安全地緣政治地位。
針對《外交政策》的評論，駐美台北經濟文化代表處代表蕭美琴回應，中國對台灣的「文攻武嚇」一直都存在，台灣人民也一直都在面對這種威脅，除了軍事上的威脅以外還有政治及經濟的脅迫，台灣整體安全情勢上除了軍事的不對稱戰自身的準備及防衛決心外，同時也強調其他面臨經濟和政治脅迫需要建制的國人的防衛意志。
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