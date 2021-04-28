藍杯葛國務機要費除罪 郭國文怒吼：逼我直接送出委員會
立法院財政委員會今（28）日針對民進黨立委蔡易餘等人擬具的《會計法》第99條之1修正草案進行審查，不過國民黨團質疑修法是為了前總統陳水扁的官司解套，進而拿著抗議標語霸佔主席台，甚至是撒SOGO禮券杯葛議事進行，雙方一度爆發肢體衝突；由於議事程序嚴重遭到阻撓，民進黨籍的財政委員召集委員郭國文氣到怒吼：「國民黨這樣破壞程序，是逼我直接送出委員會！」隨即宣布將修正草案送出委員會並散會。
記者劉育辰／台北報導
2021-04-28 12:00:03｜2021-04-28 12:07:49
立法院財政委員會今日針對《會計法》第99條之1的條文修正草案進行審查。國民黨團質疑修法是要為陳水扁的官司解套，輪番發言砲轟民進黨「連行政機關都不敢表態」還硬要修法，簡直丟臉，並稱要給郭國文台階下，提出散會臨時動議，隨即趁郭國文宣布休息、協商時佔領主席台，將主席台上的物品通通推到地上，現場一片狼籍，接著國民黨團總召費鴻泰及立委賴士葆跳上主席台與郭國文爆發口角。
郭國文雖試圖制止國民黨團抗議，讓提案人及相關單位進行說明，但國民黨仍持續叫囂抗議、狂撒SOGO禮券道具，賴士葆甚至扯掉麥克風杯葛議事，事態相當混亂。這時，民進黨立委鍾佳濱上前欲制止國民黨立委，雙方進而爆發肢體衝突，費鴻泰則站上桌子與郭國文互罵，逼得郭國文怒吼：「你這樣逼我們嘛，逼我們直接出委員會嘛，破壞程序是你嘛！你們主導，讓我們被迫直接出委員會，直接送出委員會！會直接送出委員會都是賴士葆跟費鴻泰造成的！」雖即宣布直接送出委員會並散會。