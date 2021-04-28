民進黨為扁推動國務機要費除罪化　時力：反對個案式修法

立法院財政委員會今（28）日上午審查會計法第99條之1修正草案，也就是為前總統陳水扁國務機要費除罪化的修正案。由於國民黨立委強勢杯葛，佔領主席台甚至與民進黨立委發生肢體衝突，也讓召委郭國文直接宣布將修正案送出委員會並且散會。對此時代力量在事後發表聲明，表示反對執政黨透過「個案式修法」、「溯及既往」地為繫屬中的刑事案件解套。這樣的修法不僅無法彰顯司法正義，更是徹底踐踏法治。





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時代力量黨團表示，支持案件當事人在司法程序中爭取自己的清白，不過執政黨透過修法溯及既往的模式，積極為繫屬中的刑事案件解套。這樣的修法不僅無法彰顯司法正義，更是徹底踐踏法治。時力強調，更糟蹋立法程序的，是今天上午在民進黨與國民黨兩大黨大吵一架之後，民進黨籍召委郭國文隨即宣布會計法第99條之1修正草案「送出財政委員會」並宣布散會。





時力方面也列舉2014年太陽花學運的導火線，國民黨立委張慶忠僅花30秒就將服貿協議送院會存查；2018年民進黨立委陳瑩在一片慌亂中通過勞基法初審；以及民進黨立委邱議瑩強勢將前瞻基礎建設特別條例草案送出經濟委員會。時力方面強調，今天郭國文並未宣讀相關條文，就將該修正案送出委員會備查，是相當粗暴的行為。





時力黨團表示，如此粗暴地議事程序，會記載於歷史的軌跡之中，要再次呼籲執政黨務必懸崖勒馬，別讓這種粗暴程序的個案式修法，一再傷害台灣的法治精神。



