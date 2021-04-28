高雄荔枝損害逾3,000萬　陳其邁允加速、從寬認定災損

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據了解，高雄荔枝有3,088公頃，集中在大樹區1,825公頃（佔59%）、旗山區529公頃、杉林區239公頃、內門區227公頃為主。玉荷包為其主要品種，面積全台第一，約有2,400公頃，年初低溫，開花率普遍有8到9成，玉荷包開花分為早花、中花及晚花三個梯次，但受到持續乾旱及酸雨影響，目前產區著果率約3、4成左右，早花和晚花玉荷包災情尤為明顯，落果嚴重，目前荔枝農損各區通報已有741公頃、農損3,112萬7千元，損害程度達28%。
陳其邁表示，高雄荔枝災損嚴重，要結果粒已經非常困難，昨天農委會也已經核定高雄地區荔枝是屬於災害現金救助的地區，待公告後就會立刻請地區農會跟公所儘速勘災，希望協助農民趕快度過難關；包括梅子、茶葉等也已經認定是災區，這個部分也都在加速進行，另外也有多元配套的方式，來輔導農民在整個包括通路或者是其他方案來協助農民。
農業局長張清榮表示，旱災是屬於遲緩性、漸進式的災損，對不同作物的程度不同，所有的水果都是要因時、因地、適時、適量氣候的配合，以鳳梨來講，現在沒有下雨反而比較好，第一會比較甜、第二不良品會降低。
而對會開花這一類的水果來說，初期在開花的時候其實不需要雨水，因為會影響授粉，但是進入著果期就希望有漸進式的降雨，雨水也不能一下子下太多，下的太多就會容易掉果或是開口笑，而麻煩的是，現在荔枝的果實最大的已經有像大拇指大小，但因為長期乾旱土壤都很乾燥，如果一下子雨水下太多，土壤、果樹會很快速的一直吸收水分，對果實也會有影響。