IKEA內湖店開幕！樂高盒秒殺　民眾瘋搶限量T、鯊鯊包

▲IKEA宜家家居內湖店今（28）日開幕，限量條碼T恤與LOGO浴巾大受歡迎，有民眾一口氣搶了5、6件。（圖／記者許家禎攝）
▲IKEA宜家家居內湖店今（28）日開幕，限量條碼T恤與LOGO浴巾大受歡迎，有民眾一口氣搶了5、6件。（圖／記者許家禎攝）

記者許家禎／台北報導

2021-04-28 12:24:25｜2021-04-28 12:27:51

IKEA宜家家居內湖店今（28）日開幕，雖然天公不作美下起雨來，但還是有民眾早在8點就等著排隊進場，第一個排隊的吳先生表示，想要搶設計師聯名時鐘，還有住附近的林小姐，想搶所剩不多的樂高聯名盒，另外也想嘗嘗可愛的芝麻鯊鯊包。而早上10點30分後陸續開放民眾進場，一進場限量的條碼T恤與LOGO浴巾大受歡迎，有民眾一口氣搶了5、6件。

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IKEA內湖店今日開幕，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊也到場共襄盛舉。柯文哲致詞時表示，IKEA敦北店是台北人的共同回憶，如今很開心內湖店也有了，他說內湖區大型賣場林立，改變了台北市商業的面貌，也改變國人生活習慣。他也坦言，IKEA開幕最擔心的就是內湖的交通了。據悉內湖警方將於今日至5月11日，每天上午9時至晚間10時進行交通管制。

IKEA內湖店為地上3層為賣場、倉儲區，地下2層是停車場，總面積超過6200坪。館內特色有迎合台北市居住特性「小坪數大運用」的展示間，也首創有咖啡廳與服飾店的展示空間，並標榜擁有內湖區最大的景觀餐廳。

為歡慶內湖店開幕，業者販售全台獨家限量的條碼T恤與LOGO浴巾，還可以品嚐IKEA內湖店限定餐點。一早開放入場就有民眾搶買T恤跟浴巾，另外樂高組也是大家搶購的重點，但現場人員表示，開放第一波5分鐘內就被搶光了。

人氣最旺的還有餐廳，擁有430個座位，以館內動物明星鯊魚為主題，打造主題餐廳讓大家可以一邊用餐一邊打卡，客群除了鎖定周邊上班族外，假日也看好家庭客到訪。而開幕期間特別推出24盎司丁骨牛排，以及擁有可愛鯊魚外觀的芝麻鯊鯊包都是人氣排行前兩名。至於其他必帶的食品，包括內湖限定的起司肉醬玉米片與荔枝玫瑰覆盆子霜淇淋。

▲IKEA宜家家居內湖店今（28）日開幕，有住附近的林小姐，想搶所剩不多的樂高聯名盒，另外也想嘗嘗可愛的芝麻鯊鯊包。（圖／記者許家禎攝）
▲IKEA宜家家居內湖店今（28）日開幕，有住附近的林小姐，想搶所剩不多的樂高聯名盒，另外也想嘗嘗可愛的芝麻鯊鯊包。（圖／記者許家禎攝）
 

為歡慶開幕，大台北三店，包括新莊店、新店店與內湖店都聯合推出滿額免運活動。只要購買家具家飾單筆滿12,000元可享運費5折，滿20,000元可享整單免運費，而活動從4月28日到5月30日，為期一個月，企業卡同步享優惠。5月3日到5月14日平日周一至周五來內湖店新辦卡友，不限金額消費就送零錢包，另外再加贈鯊魚口罩一組。

IKEA開幕同一棟樓的大潤發也備戰，大潤發鮮食集Fresh Market也於今日上午開幕，擁有350個用餐座位，滿足生鮮採買、熟食外帶以及內用聚餐。另外，特力屋內湖店與HOLA內湖店則於4月重新開幕，並規劃4月29日、4月30日、5月1到2日推出「內湖新樂園」集客活動，現場販售手作飾品、文創商品、甜食與針織布藝商品等，希望吸引人潮。

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