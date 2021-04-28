IKEA內湖店開幕！樂高盒秒殺　民眾瘋搶限量T、鯊鯊包

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IKEA內湖店為地上3層為賣場、倉儲區，地下2層是停車場，總面積超過6200坪。館內特色有迎合台北市居住特性「小坪數大運用」的展示間，也首創有咖啡廳與服飾店的展示空間，並標榜擁有內湖區最大的景觀餐廳。
為歡慶內湖店開幕，業者販售全台獨家限量的條碼T恤與LOGO浴巾，還可以品嚐IKEA內湖店限定餐點。一早開放入場就有民眾搶買T恤跟浴巾，另外樂高組也是大家搶購的重點，但現場人員表示，開放第一波5分鐘內就被搶光了。
人氣最旺的還有餐廳，擁有430個座位，以館內動物明星鯊魚為主題，打造主題餐廳讓大家可以一邊用餐一邊打卡，客群除了鎖定周邊上班族外，假日也看好家庭客到訪。而開幕期間特別推出24盎司丁骨牛排，以及擁有可愛鯊魚外觀的芝麻鯊鯊包都是人氣排行前兩名。至於其他必帶的食品，包括內湖限定的起司肉醬玉米片與荔枝玫瑰覆盆子霜淇淋。
為歡慶開幕，大台北三店，包括新莊店、新店店與內湖店都聯合推出滿額免運活動。只要購買家具家飾單筆滿12,000元可享運費5折，滿20,000元可享整單免運費，而活動從4月28日到5月30日，為期一個月，企業卡同步享優惠。5月3日到5月14日平日周一至周五來內湖店新辦卡友，不限金額消費就送零錢包，另外再加贈鯊魚口罩一組。
IKEA開幕同一棟樓的大潤發也備戰，大潤發鮮食集Fresh Market也於今日上午開幕，擁有350個用餐座位，滿足生鮮採買、熟食外帶以及內用聚餐。另外，特力屋內湖店與HOLA內湖店則於4月重新開幕，並規劃4月29日、4月30日、5月1到2日推出「內湖新樂園」集客活動，現場販售手作飾品、文創商品、甜食與針織布藝商品等，希望吸引人潮。