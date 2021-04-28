檢疫措施加嚴！指揮中心：即日起機組員改「1人1戶」
華航機師染疫感染源至今（28）日仍待釐清，不過已累積有11人確診，其中2名為機師同住家人，屬於本土個案，外界相當關心是否應該要將機組員的檢疫措施加嚴格，對此，傳出指揮中心頒布新規，要求即日起飛過夜班的機師返台居家檢疫，從「一人一室」加嚴至「一人一戶」，居檢期間不得與家人同住。
記者林莞茜／綜合報導
2021-04-28 12:39:43｜2021-04-28 12:40:59
指揮中心副指揮官陳宗彥表示，昨日召開疫情會議時就機組員檢疫措施進行討論，初步規劃要將一人一室的居家檢疫規定，改成一人一戶，若無法配合，也可到公司安排的防疫旅館，防堵疫情進入社區有傳染的風險。
而根據航空公司內部公告，傳出指揮中心昨晚緊急通知，要自28日0時起，要求機組員居家檢疫處所必須符合一人一戶的新規，預計在今日下午2時的指揮中心記者會上，將會發出新公告，是否針對華航，或是擴及到其他航空公司，還需等待指揮中心的進一步說明。
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