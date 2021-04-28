檢疫措施加嚴！指揮中心：即日起機組員改「1人1戶」

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（9）日說明相關疫情作為。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥稱將加嚴機組員的居家檢疫措施。（圖／指揮中心提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-04-28 12:39:43｜2021-04-28 12:40:59

華航機師染疫感染源至今（28）日仍待釐清，不過已累積有11人確診，其中2名為機師同住家人，屬於本土個案，外界相當關心是否應該要將機組員的檢疫措施加嚴格，對此，傳出指揮中心頒布新規，要求即日起飛過夜班的機師返台居家檢疫，從「一人一室」加嚴至「一人一戶」，居檢期間不得與家人同住。

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指揮中心副指揮官陳宗彥表示，昨日召開疫情會議時就機組員檢疫措施進行討論，初步規劃要將一人一室的居家檢疫規定，改成一人一戶，若無法配合，也可到公司安排的防疫旅館，防堵疫情進入社區有傳染的風險。

而根據航空公司內部公告，傳出指揮中心昨晚緊急通知，要自28日0時起，要求機組員居家檢疫處所必須符合一人一戶的新規，預計在今日下午2時的指揮中心記者會上，將會發出新公告，是否針對華航，或是擴及到其他航空公司，還需等待指揮中心的進一步說明。

▲機師染疫連環爆。今（27）日再新增1例本土個案，為澳洲確診機師的妻子，同為案1090的媽媽。（圖／NOWnews製表）
▲華航機師染疫連環爆，累計共有11人確診。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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