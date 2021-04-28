啟動乾旱農損災害現金救助 陳其邁：盡速協助農民度難關
高雄市長陳其邁今(28)日主持市政會議表示，此波乾旱農損預估大概三千多萬，農委會已核定高雄地區荔枝屬於災害現金救助地區，將立刻請地區農會與區公所盡速勘災，災損面積達到20﹪以上，玉荷包每公頃補助9萬元，黑葉荔枝每公頃補助6萬元，將加速從寬認定災損，協助農民度過難關。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-04-28 13:34:20
農業局指出，這次青梅還有茶葉還有荔枝玉荷包黑葉災損，經過超前部署還有昨天最後的勘災以後，已經界定整個高雄市的玉荷包跟黑葉荔枝會來進行災損的現金救助，目前已開始受理茶葉、青梅天然災害現金救助與低利貸款，責請農業局與各區公所，儘速協助農民受理申報並完成後續勘查作業程序，以利及早發放災損救助金。
高市府今天舉行市政會議會中，農業局會中報告有關乾旱對高雄市農作物造成災損，農業局指出，荔枝目前大概整體種植面積有一千多公頃，按目前來講大樹是1800公頃，旗山那邊有500多公頃，內門跟杉林加起來大概有400多公頃。昨天農民已經自動來申報的玉荷包方面有700多公頃需要協助救助面積，但是災損這塊登記以後，還要再由公所農會的協助來進行會勘。
陳其邁指出，從現地看，大樹是比較屬於丘陵地形，在山上水分會往山下流，所以在比較山坡地形的部分，它的災損是特別嚴重，有一些大概也可以看的出來，要結果粒，大概已經非常非常困難，所以他昨天就請農業局跟區公所能夠盡速來進行調查，希望協助農民趕快度過難關。另外在包括梅子茶葉等等，也已經認定是災區，這個部分我們也都在加速進行，另外也有多元配套的方式，來輔導我們農民在整個包括通路或者是其他方案來協助農民。