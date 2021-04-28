中國校長發表「熟蛋返生」論文　還收費5萬傳授「火遁」

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據悉，春霖職業學校成立於2015年2月，註冊資本10萬人民幣，法定代表人為郭花平校內還設有「超感知全能全腦」、「原子能量波動速讀」、「快速作文寫」等課程。
郭萍在春林職業學校進行「熟蛋返生」的實驗，讓學生們用自己的「超心理意識能量方法」讓40多個熟雞蛋「返生」；論文摘要指，熟蛋返生已經實驗成功。為了研究返生後的雞蛋是否具有生命力，鄭州春霖職業培訓學校老師郭萍、郭店雞場老師郭太安及其他愛好者，密切關注孵化進程。最終成功孵化出新的雛雞，提示熟雞蛋返生後的雞蛋同樣具有生命力。
而且郭萍還在職業學校內培訓「過目不忘」、「意念移物（土遁、火遁、水遁、風遁、木遁、岩遁）」、「意念斷物」、「綠豆發芽」、「葉子復原」等意念力課程。有家長爆料，這些課程長達4天3夜，原價每人1萬2800元人民幣（約5萬4000台幣），「早鳥優惠價」也要9800人民幣（約4萬2000台幣）。
還有家長爆料，2020年曾幫小孩報名「蒙眼識字」的特異功能開發班，結果實際上是通過眼罩下的縫隙看字。
隨著事件發酵，郭萍的論文和課程遭到猛烈批評，郭萍今（28）日上午正式公開道歉，但他堅稱「你們都覺得不可能，我也覺得不可能，但（熟雞蛋返生）確實做到了」至於有些怪力亂神、訓練忍者的課程，郭萍表示，給孩子們培訓時，有時收5、6000，有時收7、8000塊錢，最多時收1萬6800元。
而熟蛋返生是2018年8月，參加第十屆北京相對論豐台論壇超心理學報告會時，出自於個人的好奇而進行的實驗，但郭萍表示，「熟雞蛋返生」實驗可能不嚴謹，不應該發表出來，從內心覺得非常對不起大家，給公眾帶來了困擾。
由於事件受到熱烈討論與關注，中國相關單位已經介入調查，涉事出版社《寫真地理》，吉林省新聞出版局也發通報稱，已成立工作組，進駐《寫真地理》雜志出版單位進行深入調查。