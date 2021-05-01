男星來台追夢　扛60公斤行李爬9層樓

去年因疫情阻斷台灣發片路的新加坡創作歌手NAT

健豪，

不輕言放棄的

他今年2

月克服萬難，帶著

2021

最新創作單曲《街燈下的你》來台灣追尋音樂夢。當時他單獨一個人扛著60公斤的行李，爬上高達9層樓的隔離房間，非常辛苦。

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