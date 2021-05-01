男星來台追夢　扛60公斤行李爬9層樓

去年因疫情阻斷台灣發片路的新加坡創作歌手NAT健豪，不輕言放棄的他今年2月克服萬難，帶著2021最新創作單曲《街燈下的你》來台灣追尋音樂夢。當時他單獨一個人扛著60公斤的行李，爬上高達9層樓的隔離房間，非常辛苦。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-05-01 11:00:00
健豪今年2月來台完成音樂夢，他扛著裝有鍵盤、麥克風及錄音設備等重達60公斤的行李，一口氣爬上9層樓的隔離房間。隔離出關後，還特別考取街頭藝人證，十分期待能在台灣街頭和歌迷朋友面對面，希望能在一個熟悉卻又陌生的城市裡，熙攘又充滿人情味的街道上，找到重新出發的勇氣與能量。
新加坡因疫情關係無法做公開演出，已經有好長一段時間，健豪無法回到街頭以及舞台上與聽眾互動，和在馬來西亞工作的父親也已一年多沒有見面，這樣的大環境給了他創作出《街燈下的你》的靈感，想表達在不確定和無力感衝擊的年代裡，不管身處哪個城市，甩開無能為力，只要堅持著夢想，一定都能找到一雙給自己力量的目光。
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