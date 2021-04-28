「鴨王」洗劫貴婦近3,000萬 道歉求原諒輕判機會大
自稱是「鴨王」的施姓男子，去年底夥同高雄一名張姓貴婦的乾弟弟張男，趁貴婦不在家時偷走貴婦將近3000萬元的現金及首飾，貴婦在去年12月31日報警，然而施男遭到羈押沒幾天就認罪，據悉，施男解除羈押後還向貴婦道歉求和成功，高雄地檢署偵查終結，將施男、張男依竊盜罪嫌提起公訴，因已取得原諒，料輕判機會大。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-04-28 14:28:15｜2021-04-28 14:33:07
起訴書指出，施男趁張姓貴婦開啟保險箱時暗記密碼，去年11月28日，趁張姓貴婦出門，張男就開車到貴婦處樓下，施男也叫母親開車到貴婦樓下等，施男陸續竊取屋內4座保險箱內的現金1,100萬元、美金6萬元、人民幣5萬元、黃金條8塊共8公斤、勞力士手錶1只、卡地亞手錶1只、鑽戒6只、龍寶石戒指2只、黃金手環等物，總價值高達2,941萬元，連同個人衣物裝進行李箱搬上張男及施母的自小客車上，施男則騎機車離開現場，並到施男前鎮區住處分贓。
張姓貴婦12月31日發現大量現金、首飾遭竊，隨即報警處理，警方在今年1月3日晚間到施嫌住處將人拘提到案，1月6日凌晨則在桃園中壢區拘提張嫌到案，但施男到案後稱自己在中國是「鴨王」（男公關之王），檢警在住處搜出的現金都是自己賺的，並稱入住貴婦家後每月都可領到30至50萬元的零用金，遭到貴婦駁斥。
因施男避重就輕，遭檢方向高雄地院聲押獲准，據悉施男遭押後因無法忍受牢獄生活，坦承犯行，且施男解除羈押後還向貴婦道歉求和，貴婦見物被找回，施男還不斷道歉，表態原諒施男，但因竊盜屬公訴罪，最後施男及張男仍遭檢方依竊盜罪嫌起訴，但因已取得貴婦的原諒，料輕判機會大。