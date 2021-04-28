台鐵4項新建工程交鐵道局　運安會籲回歸監理角色

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民進黨立委陳歐珀、無黨籍立委趙正宇都質疑鐵道局人力是否足夠？時代力量立法委員邱顯智說，鐵道局原本要監理台鐵，接下台鐵的工程後，變成球員兼裁判，誰要該來監督鐵道局？
王國材回應，鐵道局目前的工作有工程也有監理，將台鐵的邊坡、橋梁、隧道、車站交由鐵道局辦理，主要是看重鐵道局分布在北、中、南、東4區工程處約450名工程人力的能量，已與鐵道局討論過，協助人力無問題，交通部有重大工程督導會報可監督鐵導局的工程。
邱顯智請楊宏智對台鐵4項新建工程交由鐵道局負責，提出看法。
楊宏智當場坦言，他很憂心，他認為，鐵道局應回歸到監理的角色，就像華航大園空難後，民航局回歸到監理的角色一樣。
楊宏智隨後接受媒體訪問說，在運安會立案的調查中，有不少是鐵道局工程出包的疏失，鐵道局不該做工程，應好好發揮監督的功能，幫助台鐵成長，不是台鐵摔倒了，忙著幫台鐵扶起來，而是應該從旁協助，讓台鐵自己有能力站起來。
楊宏智也說，普悠瑪事件中，運安會補強調查後提出的18項缺失，台鐵提出的改善方案，至今沒有一項被運安會接受，目前仍在等待再提出的改善報告，如果要將邊坡等台鐵新建工程交給鐵道局，會令人很擔心。（編輯：陳政偉）1100428