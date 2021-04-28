境外移入家屬成本土個案！活動足跡「4地點」曝光

▲陳時中。（圖/翻攝疾管署直播）
▲加拿大境外移入個案的家人，案1112成本土個案，沒有同住，指揮中心也公布其足跡，4月20日到21日曾經到桃園市平鎮、中壢、桃園區等地，活動地點包括活動中心、麵食館、舞場、中埔國小。（圖/翻攝疾管署直播）

記者孫唯容/綜合報導

2021-04-28 14:34:30｜2021-04-28 14:49:04

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增3例本土病例，有2例是華航血清抗體陽性機師的同住家人，另外1例是加拿大境外移入個案的家人為案1112，沒有同住，指揮中心也公布其足跡，4月20日到21日曾經到桃園市平鎮、中壢、桃園區等地，活動地點包括活動中心、麵食館、舞場、中埔國小。

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指揮中心表示，案1112是本國籍70多歲男性，為加拿大境外移入個案案1068、案1106的非同住家人，近期無出國史，亦無疑似症狀，曾因案1068居家檢疫期間於住處跌倒，前往該案住處停留半個多小時，另於案1106居家隔離期間，協助送餐事宜。衛生單位於4月26日安排案1112進行接觸者採檢，於今日確診，Ct值26。已初步掌握個案接觸者190人，列居家隔離。

指揮中心指出，案1112曾在20日下午1點到3點前往平鎮區活動中心參加舞蹈課程，下午4點到「懶得煮客家麵食館」用餐，晚上5點到9點半到中壢區的阿曼達舞場跳舞。21日從早上9點到下午1點在中埔國小，參加樂齡學習課程，請民眾注意。

▲活動足跡。（圖/指揮中心提供）
▲案1112的活動足跡。（圖/指揮中心提供）
 

陳時中指出，依據目前調查結果，新冠肺炎在社區傳播的風險很低，惟為求謹慎，將調查個案及血清抗體陽性者活動史，並針對相關密切接觸者提供免費病毒核酸以及血清抗體檢驗，以瞭解其健康狀況，同時保護其周邊的親友。

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