獨／憂國務機要費除罪被貼標籤　扁曾致電蔡啟芳

陳水扁與蔡啟芳
▲前立委蔡啟芳與前總統在《會計法》修正草案公聽會之後曾在台南見面。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

記者劉育辰／台北報導

2021-04-28 14:47:57

立法院財政委員會今（28）日針對民進黨立委蔡易餘等人所擬具的《會計法》第99條之1修正草案進行審查，由於修正草案攸關國務機要費除罪化，遭藍營質疑是民進黨要為前總統陳水扁的官司解套。據悉，前立委、蔡易餘的父親蔡啟芳為了該法案的修法也出力不少，甚至打算出席22日舉辦的公聽會；不過陳水扁憂心修法會讓自己被貼上標籤，還特地打電話給蔡啟芳，希望他不要出席公聽會，蔡啟芳也當場允諾，從未見面的兩人也在24日於台南見面。

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立法院財政委員會今日針對《會計法》第99條之1的條文修正草案進行審查。國民黨團質疑修法是要為陳水扁的官司解套，霸佔主席台杯葛議事，雙方更因此爆發肢體衝突。

據悉，這次民進黨團之所以處理國務機要費除罪化這樣相對敏感的話題，蔡啟芳在其中穿梭、出力不少，也曾為此與立法院民進黨團總召柯建銘、民進黨財政委員會召集委員郭國文會唔，討論修法的相關議題。

相關人士指出，蔡啟芳原本打算親自出席22日的公聽會，連資料都已備齊，但21日下午，陳水扁親自致電蔡啟芳表示，他很感謝蔡啟芳對他的照顧，但這個議題對他來說很敏感，不希望因此被貼上標籤，請託蔡啟芳不要出席公聽會，增添藍營攻擊的議題，加上蔡啟芳才經歷過肺部移植的重大手術，身體仍虛弱，希望他把修法交給年輕人處理就好，蔡啟芳也當場允諾不會出席，兩人也在公聽會結束後，於24日安排在台南見面。

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