中市雙語教育　議員：偏鄉教學資源不及市區

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施志昌指出，偏鄉的英語教學資源遠遠不及市區，如大甲，大安、外埔就是屬偏鄉。外語必須從小扎根，如果能在國小學好，上國中甚至上高中自然會輕鬆許多。當然，本土的教師不是不好，而外師之所以大家這麼關注，是因為家長都希望孩子能夠直接與外國人對話，不只是閱讀或書寫，在聽力或者是口語上的表達上都希望能夠更好。但偏鄉要請外師其實相當困難，實務上有非常多困難。希望教育局能努力解決，增加孩子英語教育的資源。
王立任表示，雙語教學本身應於藝術與人文、健康與體育、綜合活動、生活、數學、自然、社會、科技等領域中融入英語教學。然根據雙語教學諮詢委員的評語，許多進行雙語教學的老師對雙語教學基本概念都還有落差。有的老師以為雙語教學要用全英文上課，有的變成在上英文課，另有許多老師針對何時要學生說英文也拿捏不一。
經查證後才發現教育局目前並無規定老師要先完成雙語課程研習才能開始雙語教學。另外目前雙語教學老師的英語能力也不一，在全部51所學校，參與的246位教師裡，有56位，22.8%只有初階英語能力，另外竟有141位，57.3%，超過一半沒有英語檢定，這樣如何能確保雙語教學的品質？
王立任認為，許多家長很關心自己小孩所學的雙語課程是有品質的。國小的雙語教學將影響小孩甚遠。因此為了提升雙語教學的內容，要求教育局應先整體規劃雙語教學老師開始教學前就須完成的研習課程，以及老師的英語通過檢定，讓老師都有一定的雙語教學基礎，不要為了追求快速增加雙語學校數量而犧牲雙語教學品質。
教育局長楊振昇表示，107至108年甲安埔外師數量皆為零，109年底有1位，預計於（110）年將新增至10位外師，目前已在陸續接洽。