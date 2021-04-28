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樂生療養院感染科張瑩雯主任表示，人體於疫苗接種後原則上都會產生保護力，但1～3%的人打了B肝疫苗卻沒有產生抗體，主要是因為體質的緣故，少數人先天對某些抗原反應比較差；另外，B肝抗體也會隨年齡增長而消失。
張瑩雯主任說，沒有抗體不代表免疫系統沒有記憶，只是因為沒有辦法測量免疫記憶，只要補打疫苗後、抗體量增高，就代表成功喚起免疫記憶。然而，有研究也指出，淋巴球記憶在，但也可能測不到抗體，因此，建議B肝病毒感染的高風險族群才需要補打。
肝癌三部曲 肝硬化是危機
肝臟表層因沒有神經分布，肝發炎不會痛且七成以上的肝炎沒有症狀。樂生施院長率領的肝炎防治團隊護理師林惠珍指出，台灣的肝炎患者常見的三部曲「慢性肝炎-肝硬化-肝癌」，尤其是B型肝炎帶原者，如持續有肝炎發作，15～20%會發生肝硬化；肝硬化患者每年平均有5%的機會進展為肝癌。
林惠珍護理師強調，如果有皮膚和眼睛發黃（黃疸）、極度疲勞、上腹部不適或腹脹及食慾不振等症狀，應盡速到醫院檢查。
B肝可治療 定期追蹤檢查避免憾事發生
目前B型肝炎已可藥物治療，但非所有的B型肝炎帶原者都需要治療，大多數B型肝炎帶原者都是不活動型帶原者，因此這類病人不需要治療，只要定期抽血檢驗肝功能及胎兒蛋白，並做腹部超音波檢查追蹤即可。
林惠珍護理師補充說，由於B肝帶原者抽血篩檢不一定能及早發現肝癌，建議應定期腹部超音波檢查，及早發現及早治療；而一般民眾也應定期腹部超音波檢查，以預防肝臟病變、肝膿瘍及肝結節或腫瘤等。
資料來源：健康醫療網 打過B肝疫苗，抗體消失怎麼辦？ 感染科醫師解答處理方式
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