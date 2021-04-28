打過B肝疫苗，抗體消失怎麼辦？　感染科醫師解答處理方式

打過B肝疫苗，抗體消失怎麼辦？　感染科醫師解答處理方式
打過B肝疫苗，抗體消失怎麼辦？　感染科醫師解答處理方式

健康醫療網

2021-04-28 15:31:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】七年級生小惠，在醫中擔任護佐時已施打B肝疫苗，轉職其他醫院，在新進員工健康檢查後，赫然發現B肝抗體檢驗為陰性；而在港星吳孟達因肝癌病逝消息的衝擊下，慌張地向感染科求助。經過醫師詳細問診，建議先施打疫苗，再抽血檢驗是否呈現陽性。

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B肝疫苗接種　高危族群才需補打

樂生療養院感染科張瑩雯主任表示，人體於疫苗接種後原則上都會產生保護力，但1～3%的人打了B肝疫苗卻沒有產生抗體，主要是因為體質的緣故，少數人先天對某些抗原反應比較差；另外，B肝抗體也會隨年齡增長而消失。

張瑩雯主任說，沒有抗體不代表免疫系統沒有記憶，只是因為沒有辦法測量免疫記憶，只要補打疫苗後、抗體量增高，就代表成功喚起免疫記憶。然而，有研究也指出，淋巴球記憶在，但也可能測不到抗體，因此，建議B肝病毒感染的高風險族群才需要補打。

肝癌三部曲　肝硬化是危機

肝臟表層因沒有神經分布，肝發炎不會痛且七成以上的肝炎沒有症狀。樂生施院長率領的肝炎防治團隊護理師林惠珍指出，台灣的肝炎患者常見的三部曲「慢性肝炎-肝硬化-肝癌」，尤其是B型肝炎帶原者，如持續有肝炎發作，15～20%會發生肝硬化；肝硬化患者每年平均有5%的機會進展為肝癌。

林惠珍護理師強調，如果有皮膚和眼睛發黃（黃疸）、極度疲勞、上腹部不適或腹脹及食慾不振等症狀，應盡速到醫院檢查。

B肝可治療　定期追蹤檢查避免憾事發生

目前B型肝炎已可藥物治療，但非所有的B型肝炎帶原者都需要治療，大多數B型肝炎帶原者都是不活動型帶原者，因此這類病人不需要治療，只要定期抽血檢驗肝功能及胎兒蛋白，並做腹部超音波檢查追蹤即可。

林惠珍護理師補充說，由於B肝帶原者抽血篩檢不一定能及早發現肝癌，建議應定期腹部超音波檢查，及早發現及早治療；而一般民眾也應定期腹部超音波檢查，以預防肝臟病變、肝膿瘍及肝結節或腫瘤等。



資料來源：健康醫療網 打過B肝疫苗，抗體消失怎麼辦？　感染科醫師解答處理方式

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