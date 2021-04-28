獻上祝賀　加工出口區管理處辦模範勞工表揚

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加工出口區管理處模範勞工表揚大會，是由加工出口區管理處處長楊伯耕主持，他表示，該處為感謝園區廣大從業人員的付出與貢獻，乃於勞動節前夕，由各園區遴選出49位我國籍模範勞工及優良單位等獎項，另為表彰認真盡責的國際移工，自去(109)年首創優秀國際移工選拔，今年有7位國際移工獲獎，共有56位模範勞工獲得表揚。
楊伯耕指出，這是科技產業園區更名後首次的模範勞工表揚，但不論時代如何更迭，廣大的勞工朋友們一直是園區產業發展的重要基石，園區現有近8萬位從業人員，獲得表揚的56位模範勞工，是萬中選出，不分國籍展現盡忠職守、敬業樂群服務精神，深獲事業單位肯定，更感謝所有勞工在疫情挑戰下，仍堅守崗位，讓園區營運績效逆勢成長。
此次模範勞工代表中，宏全國際股份有限公司中港分公司的林凰玉女士已在該公司服務近27年，擔任採購一職，秉持對公司最有利原則購入原物料，節省公司成本，並積極控管原物料之入廠，減輕倉庫庫容不足的壓力，辦事績效相當卓著，深獲公司及客戶的肯定，不僅是企業的瑰寶、更是職場的典範。
此外，臺中潭子科技產業園區內光聯科技股份有限公司擔任技術員的帕拉(SON AB SUPARAT)工作表現優異，能確實執行主管交付的任務，並全力配合公司執行工作推展，雖非本國籍人員，但自我進修中文語言專長，擔任主管與泰籍移工間的溝通橋梁，協助產線運作順暢，熱忱積極的正向態度，足為員工楷模，榮獲今(110)年度優秀國際移工。