綠營公布民調：年輕支持度居冠、民眾黨支持者男性比例高

林錫耀
▲民進黨秘書長林錫耀今（28）日在中常會公布一份調查，年輕支持度中民進黨居冠，且挺綠的年輕女性比較多。（圖／記者陳志仁攝）

記者胡宥心／台北報導

2021-04-28 16:09:28｜2021-04-28 16:42:46

民進黨今（28）日中常會上公開最新民調，據了解，20～29、30～39歲年輕人政黨支持度，民進黨領先、國民黨墊底；各政黨支持者性別分析，台灣民眾黨支持者中男性居多，和女性比例是二比一，是四個主要政黨中落差最大。

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民進黨秘書長林錫耀今在民進黨中常會上報告指出，在20～29歲、30～39歲年輕人支持度，民進黨居冠、國民黨墊底。其中，20～29歲族群，民進黨支持度為27%、第二為時代力量15%、接著民眾黨14％、國民黨則墊底僅有10%。

這份調查也對各政黨支持者性別比分析，林錫耀說，民進黨在40歲以下女性支持度有上升趨勢，是未來要繼續深耕的族群。50~59歲民眾支持度方面，民進黨與國民黨支持度差不多，第三是民眾黨，最後是時代力量

林錫耀說，政黨支持者性別比中，民進黨、國民黨、時代力量男女支持者數量差距不大，民進黨的男性支持者略多於女性支持者，國民黨女性支持者略多於男性支持者，唯台灣民眾黨支持者性別比差異較大，男性支持者遠高於女性支持者，男女性別比高達二比一。

至於黨員結構，林錫耀說，民進黨的黨員平均年齡仍較大，不過許多年輕人響應入黨，顯現黨員年輕化的努力有成果。民進黨支持者的卻有年輕化，最近6年新入黨黨員分析，40歲以下佔過半人數，未來年輕人是民進黨要努力耕耘重點，特別的是，40歲以下綠營支持者比例，女多於男，女性黨員是民進黨未來努力吸引入黨目標。

據了解，這次民調是上週中常委提及想了解民進黨支持者的性別、年齡。黨中央統計了今年一共13次的民調再統整出來的詳細數字，訪問人數共1萬3000多人，林錫耀解釋，這份調查與外面媒體機構民調有落差主要因為，政黨支持度方面，外面民調不提示小黨，但民進黨民調會提示所有政黨，因此小黨支持會高點，但民調數字較為穩定。

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