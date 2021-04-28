林智鴻力推「鳳山中城」計畫　林欽榮：捷運黃線明年開工

▲高雄市議員林智鴻持續關注「鳳山中城」計畫與台鐵機廠再開發推動進度，並要求市府即刻啟動鳳山火車站停等接送區及整體交通規畫。（圖／林智鴻辦公室提供）
▲高雄市議員林智鴻持續關注「鳳山中城」計畫與台鐵機廠再開發推動進度，並要求市府即刻啟動鳳山火車站停等接送區及整體交通規畫。（圖／林智鴻辦公室提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-04-28 17:12:10

高雄市議員林智鴻持續關注「鳳山中城」計畫與台鐵機廠再開發推動進度，並要求市府即刻啟動鳳山火車站停等接送區及整體交通規畫，避免目前過渡期亂象。副市長林欽榮表示，衛武營周邊的國泰重劃區招商有望，捷運黃線也有信心明年動工，而高雄機廠發展持續與台鐵溝通研議，也將要求交通局將火車站周邊交通進行整體檢討及規劃。

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高雄市議會今(28)日進行都市計畫委員會業務質詢指出，高雄市議會「特色公園小組」考察高雄機廠，包括特色公園與共融遊具、既有樹群、鐵道紋理保留、道路連通、里民空間需求，他也建議打造鐵道特色公園，並結合鳳山工業區成為5G及工業設計的辦公園區，與衛武營區域發展相呼應，讓表演藝術和設計人才進駐鳳山。

林欽榮表示，衛武營周邊的國泰重劃區，地主台糖已提出招商請求，預期招商有望，交通部分，有信心捷運黃線明年開工，未來捷運黃線建軍站與衛武營對接，南方劇團安置妥適，將進行捷運聯合開發，預計年底會有相關進度。台鐵機廠部分，他個人認為，該區不僅是文化資產保留，希望保留部分廠區，也結合鳳山工業區整體進行發展，他說明，目前台鐵高層剛就任，尚需要時間溝通。

林智鴻提到，鳳山火車站是重要交通節點，更是鳳山未來百年整體發展關鍵，但周邊交通亂象多，他收到許多反應投訴，停等接送問題多，台鐵建議使用車站地下停車場短暫停車接送，提供前20分鐘免費，但卻沒有明確動線規劃，台鐵與市府溝通執行面尚有很大的落差，盼啟動政策對接、解決困擾。

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