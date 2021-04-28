使用瓦斯未通風險釀災 職安署：確認違法、最高開罰30萬
日前新北市三重區一間知名咖啡店的麵包工廠，因使用燃燒瓦斯的烤箱從事麵包烘焙作業，造成8名勞工吸入過量一氧化碳身體不適緊急送醫，經查後發現肇災原因為作業時未開啟烤箱上的排風設備，勞動部職安署今（28）日依照職業安全衛生設施規則第293條向雇主開罰3萬元以上30萬元以下罰鍰。
記者林莞茜／綜合報導
2021-04-28 16:44:22
職安署表示，本（4）月22日位於新北市三重區某麵包工廠，因使用燃燒瓦斯的烤箱從事麵包烘焙作業，造成8名勞工吸入過量一氧化碳，身體不適緊急送醫事件。經新北市政府勞動檢查處派員調查結果，肇災原因為作業時未開啟烤箱上的排風設備，致烘焙時燃燒瓦斯產生一氧化碳無法即時排除，雇主違反職業安全衛生設施規則第293條，未採取防護措施，將有害廢氣排出之規定，將依法裁處3萬元以上30萬元以下罰鍰。
職安署說明，當空氣中一氧化碳濃度達到35ppm，即會對人體產生危害；濃度達60ppm，則會抑制血紅素攜帶氧氣的一半能力；濃度達1,600ppm甚至造成死亡，但因一氧化碳是無色無味的氣體，當勞工暴露其中時，常等到頭昏眼花、噁心等症狀出現才查覺到中毒。過去亦曾發生數起使用烤箱、鍋爐，或於地下室、坑井使用發電機，因通風設備未開啟或故障，造成同時多名勞工中毒送醫案例。
職安署特別提醒，餐飲、食品、烘焙或飯店等業者經常使用瓦斯當作燃料，或在通風不良場所使用發電機或以內燃機為動能之馬達時，應視需要確實以機械通風設備強制換氣，尤其在地下室或室內通風不充分的場所，宜優先考量以電能方式取代瓦斯、汽柴油等燃料，必要時加裝一氧化碳偵測器，以確保工作者的安全，避免類似災害再度發生。