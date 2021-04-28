避免旱災再臨 水利署：未來4年增加每日160萬噸水源
經濟部水利署今（28）日表示，為避免未來再度發生缺水危機，水利署將落實開源、節流、調度及備援四大策略，透過流域整體治理、西部調度管網、海淡水及再生水、水庫清淤等措施，為未來4年再增加每日106萬噸水源。
記者張志康/綜合報導
2021-04-28 16:45:27
水利署表示，國內自去年開始降雨減少導致的乾旱，代表極端氣候的風險已成為迫切危機，透過多調水及多省水，新店溪水源目前每日跨區支援板新地區81萬噸、高雄支援臺南每日20萬噸、桃園支援新竹每日20萬噸且落實產業及農業節水、民生減壓供水等措施，節水調度量約10億噸。另積極多找水，執行抗旱水源1.0計畫，去年10月啟動增加每日78萬噸水源，今年再針對水情燈號橙燈以下地區，執行抗旱水源2.0計畫，將再增加每日約52萬噸水源。
水利署強調，對水資源建設及經營管理之各項工作已有整體擘畫方針，未來用水成長及因應氣候變遷也已納入評估情境，將循序推動各項水資源建設，如北區擴大新店溪水源引至石門水庫、寶山第二水庫加高、頭前溪人工湖及新竹海淡；中區如鳥嘴潭人工湖、鯉魚潭北送苗栗、臺中水湳豐原福田再生水；南區如曾文南化聯通管、南化水庫加高、台南永康安平仁德再生水、臺南海淡及高雄臨海楠梓再生水等，未來4年將再增加每日106萬噸水源。
另外，經濟部已提報「長久水資源建設行動計畫」，除積極推動包括水庫清淤等強化既有設施有效管理外，並透過流域整體治理、系統性保水、西部走廊區域調度管網、海淡水及再生水策略，打造從水源頭到水龍頭，全面提升水資源蓄存利用，改善供水環境，包含調度備援管路建置、自來水減漏、再生水、感潮河段水資源及海淡水利用等，預計於民國120年前增加10億噸儲備水量(相當於全台3個月用水)，未來如春雨、梅雨沒來，仍有保險水源，有效降低缺水風險，提升供水穩定。