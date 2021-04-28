涂善存被粉絲索「原味衣」　陳立安收大尺度同人文吃驚

我是廣告 請繼續往下閱讀
涂善存、陳立安自曝最甜蜜的「早安吻」劇本只寫親1次，因為氣氛使然親到忘我，不知不覺親了近20次，陳立安笑說：「還有粉絲截圖親到『牽絲』的畫面，才知道原來親成這樣，感覺好害羞！」另外涂善存一場舔吻陳立安的吻戲，排戲的時候上下、左右方式都舔過，陳立安被舔到不好意思，「舌頭很靈活，有被挑逗到的感覺！」此外2人自爆即興的吻戲，追加了大約10場，陳立安還說，拍攝期間每天習慣和涂善存通電話，還會傳「善存我真的很愛你」等長文告白對方，戲內、戲外都甜蜜。
自認「吃貨」的安俊朋，每天都會收到粉絲送的手工蛋糕、馬卡龍等甜點，但因為數量太多，怕胖只好分給媽媽吃，不過也有遇過「特別」粉絲，詢問喜歡三角褲還是四角褲，林嘉威則說最近上通告宣傳都喉嚨不適，粉絲便會送上蜂蜜水、喉糖，讓他感覺很貼心，隨著戲劇邁入高潮，安俊朋笑曝自己是最後的「大魔王」，飾演弟弟的林嘉威看似計畫通，實際上都在安俊朋的掌握之中，他也對林嘉威提出各種要求，通常林嘉威都會使命必達，林嘉威笑答：「像是動作戲的要求。」逗得現場笑翻。
5人加碼公布5月23日見面會訊息，號召各地喜愛《HIStory4-近距離愛上你》的粉絲參與，保證撒糖撒好灑滿，涂善存開玩笑透露，除了「獻身還會獻聲」，安俊朋則派出林嘉威，「獻身就交給弟弟了！」