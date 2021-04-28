涂善存被粉絲索「原味衣」　陳立安收大尺度同人文吃驚

▲涂善存（左）、陳立安飾演「呈仁」CP。（圖／LINE TV提供）
▲涂善存（左）、陳立安飾演「呈仁」CP。（圖／LINE TV提供）

記者羅凌筠/台北報導

2021-04-28 18:12:32

涂善存、陳立安、林嘉威、安俊朋、紀欣伶今（28）日出席《HIStory4-近距離愛上你》媒體餐敘，涂善存表示開播以來收到粉絲各種花式告白，自己也喜歡用文章與粉絲互動，被問到有沒有遇到瘋狂粉絲？涂善存透露，曾被狂粉私訊說能不能寄「原味衣」給他，陳立安則收到許多粉絲的畫作，自爆看過粉絲寫的「呈仁」同人文番外篇，尺度之大讓他忍不住都「Wow」。

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▲林嘉威（左）、安俊朋將與粉絲近距離見面。（圖／LINE
▲林嘉威（左）、安俊朋預告劇情將出現大逆轉。（圖／LINE TV提供）
涂善存、陳立安自曝最甜蜜的「早安吻」劇本只寫親1次，因為氣氛使然親到忘我，不知不覺親了近20次，陳立安笑說：「還有粉絲截圖親到『牽絲』的畫面，才知道原來親成這樣，感覺好害羞！」另外涂善存一場舔吻陳立安的吻戲，排戲的時候上下、左右方式都舔過，陳立安被舔到不好意思，「舌頭很靈活，有被挑逗到的感覺！」此外2人自爆即興的吻戲，追加了大約10場，陳立安還說，拍攝期間每天習慣和涂善存通電話，還會傳「善存我真的很愛你」等長文告白對方，戲內、戲外都甜蜜。

▲紀欣伶（左起）、涂善存、陳立安、安俊朋、林嘉威將舉辦台北場見面會。（圖／LINE
▲紀欣伶（左起）、涂善存、陳立安、安俊朋、林嘉威將舉辦台北場見面會。（圖／LINE TV提供）
自認「吃貨」的安俊朋，每天都會收到粉絲送的手工蛋糕、馬卡龍等甜點，但因為數量太多，怕胖只好分給媽媽吃，不過也有遇過「特別」粉絲，詢問喜歡三角褲還是四角褲，林嘉威則說最近上通告宣傳都喉嚨不適，粉絲便會送上蜂蜜水、喉糖，讓他感覺很貼心，隨著戲劇邁入高潮，安俊朋笑曝自己是最後的「大魔王」，飾演弟弟的林嘉威看似計畫通，實際上都在安俊朋的掌握之中，他也對林嘉威提出各種要求，通常林嘉威都會使命必達，林嘉威笑答：「像是動作戲的要求。」逗得現場笑翻。

5人加碼公布5月23日見面會訊息，號召各地喜愛《HIStory4-近距離愛上你》的粉絲參與，保證撒糖撒好灑滿，涂善存開玩笑透露，除了「獻身還會獻聲」，安俊朋則派出林嘉威，「獻身就交給弟弟了！」

 

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