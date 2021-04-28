不是演戲！蔡依林累到動怒　對導演「擺臭臉」照片曝光

▲蔡依林在工作現場擺臭臉照片曝光。（圖／記者葉政勳攝、蔡依林臉書）
▲蔡依林在工作現場擺臭臉。（圖／記者葉政勳攝、蔡依林臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-04-28 16:59:58｜2021-04-28 18:53:14

蔡依林（Jolin）找來全球百大DJ「R3HAB」合作電音新曲《Stars Align》，MV再度與鬼才導演陳奕仁合作，但日前受訪自爆在片場擺臭臉，原因是拍到超過她的睡覺時間，而今天后擺臭臉的照片曝光，引發大批粉絲討論。

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▲蔡依林宣布4月返場台北小巨蛋開唱。（圖／凌時差提供）
▲蔡依林剛結束5場台北小巨蛋演唱會。（圖／凌時差提供）
▲蔡依林的歌曲《Stars
▲▼Jolin與導演陳奕仁（下圖右）合作新歌MV。（圖／索尼提供、蔡依林臉書）
▲Jolin與導演陳奕仁（右）合作新歌MV。（圖／蔡依林臉書）
Jolin稍早在社群媒體公開自己拍MV時的臭臉照，只見她穿打歌服，一屁股坐在台階上，面部表情相當厭世，不僅毫無笑容，眼神也很空洞，可說是出道21年來第一次讓外界看到她不高興的模樣。

「小朋友，真愛到底真實面貌都是這樣的，明白了嗎？迪士尼跟歐巴都是騙人的！我愛導演導演愛我！」Jolin大方自嘲。照片發布3小時，按讚數衝破7萬，粉絲笑翻：「這臉我百年才見一次！臭美的」、「舞蹈跳了幾百遍，厭煩的臉」、「愛的羅曼死變姐的眼神死」，連五月天瑪莎都說：「好羨慕喔，我們跟導演合作過那麼多次，他從來都不想跟我們拍照...」

事實上，Jolin透露，當天拍MV拍到凌晨2點，她坐著等光調好，突然問人現在幾點，得知已經凌晨2點，「我氣沖沖問導演『現在幾點了？』然後，臉很臭的拍完最後一次！」不過Jolin強調，對很熟的人才會臉臭，「導演是唯一看到我臭臉的人，獨家享受。」也說對方早就習慣了。（編輯：楊穎軒）

▲（圖／蔡依林臉書）
▲Jolin公開臭臉照。（圖／蔡依林臉書）
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